Un día como hoy en la historia

Harrisburg es la capital de Pensilvania, un estado de los Estados Unidos de América. Según el censo del año 2000, tiene una población de 48.950 personas. Es el asiento del condado de Dauphin. Harrisburg también se conoce por el accidente nuclear de Three Mile Island, el 28 de marzo de 1979. Ese día el reactor TMI-2 sufrió una fusión parcial del núcleo del reactor. Las bombas principales de agua de alimentación dejaron de funcionar a causa de una avería mecánica o eléctrica. Esto impidió la retirada de calor del sistema de generación de vapor. Aunque en el momento del accidente unas 25.000 personas residían en zonas a menos de ocho kilómetros de la central, los estudios realizados sobre la población demostraron que no hubo daños a las personas, ni inmediatos ni a largo plazo. Sin embargo, las consecuencias económicas y de relaciones públicas sí fueron importantes, y el proceso de limpieza largo y costoso. Además, el accidente redujo notablemente la confianza de la población en las centrales nucleares, y fue para muchos un presagio de los peores temores asociados a esta tecnología. Hasta el Accidente de Chernóbil, ocurrido siete años después, Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles (de categoría 5 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares).