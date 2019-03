Un día como hoy en la historia

El 29 de marzo de 1886 el farmacéutico estadounidense John Pemberton creaba la Coca-Cola, hoy en día una de las bebidas más populares del mundo. Inicialmente fue desarrollada y vendida como un medicamento para el dolor de cabeza y los nervios. La bebida fue patentada a comienzos de 1893, y a partir de allí comenzó a comercializarse a nivel internacional. La marca y su distintivo logotipo estuvieron a cargo de Frank Mason Robinson.

La Coca-Cola está realizada a partir de cafeína, caramelo, ácido fosfórico, agua carbonatada, extracto de nuez de cola, extracto de lima y vainilla, y otros supuestos ingredientes secretos, que sus fabricantes se han negado a revelar. A lo largo de los años, diversos científicos de alimentos han intentado descubrirlos y publicado posibles recetas, todas desmentidas por The Coca-Cola Company. Según afirma la empresa, la composición de la bebida ha ido cambiando desde su creación; en 1985 lanzó New Coke, pero su fracaso llevó a que rápidamente se restaurara la receta original. En la actualidad, la gaseosa presenta variantes como la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero, entre otras.