Un día como hoy en la historia

Un 23 de marzo de 1839, aparecía por primera vez la expresión “O.K.” en un texto impreso; se trató de un artículo del diario estadounidense The Boston Morning Post. A partir de ese momento, la popularidad de la expresión se expandió por el país entero, y posteriormente por el mundo. Existen diversas teorías acerca de la etimología de “O.K.”. Una de las más difundidas es que proviene de la abreviación de “0 killed” (cero muertos), utilizada en el ejército estadounidense, a comienzos del siglo XIX, para informar que no habían sufrido ninguna baja. El lingüista estadounidense Allen Walker Read se dedicó a estudiar a fondo las diversas etimologías de la palabra, y desmintió las más difundidas. Según él, al momento de la aparición de las iniciales en The Boston Morning Post, era muy usual en la jerga norteamericana utilizar las iniciales de frases escritas con errores de ortografía intencionales. Entre otras expresiones se encontraban, por ejemplo, “O.K.”, abreviatura de “oll korrect” (“all correct”, “todo bien”).