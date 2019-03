Dan más plazo a los bancos para que informen sobre inversiones de las personas

Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la resolución de AFIP 4438, por la que se les da 15 días más de plazo a las entidades bancarias y agentes de inversión para que informen sobre los rendimientos en las inversiones que obtuvieron las personas físicas durante el año pasado.

En su momento, a través de dos resoluciones generales (4394 y 4395), la AFIP reglamentó el Impuesto a las Ganancias que afectará a las inversiones financieras en plazos fijos, títulos públicos y fondos de inversión.

Las entidades tenían que dar la información a la AFIP hasta el 15 de marzo, pero según lo expresa el considerando de la norma, por inconvenientes en la recopilación de la información ahora la nueva fecha es el 1 de abril próximo.

Tienen que darse todos los datos de las inversiones realizadas por cada persona sin tope de monto, y eso es un trabajo engorroso para los bancos y agentes de inversión. Luego, cuando haya que ingresarse el tributo en el mes de junio de 2019, cada contribuyente tendrá que ver si supera el importe de $ 66.917,91, que servirá para todas las inversiones financieras, debiendo proporcionarse para descontar luego en cada una de ellas.

El importe que supere al mínimo se le aplicará la tasa del 5% o del 15%, dependiendo si la inversión fue en pesos o se realizó en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, respectivamente. Todas las personas tendrán que tributar: los inscriptos en el Impuesto a las Ganancias, los monotributistas, los empleados y jubilados que hayan realizado inversiones durante el 2018. Los que no están inscriptos en la AFIP deberían hacerlo, para poder liquidar y pagar el impuesto.

Las entidades financieras, los agentes de registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las entidades depositarias de fondos de inversión, tendrán que informar todas las operaciones realizadas a sus clientes (personas físicas), durante el año 2018.

La información se tendrá que enviar, ahora hasta el 1 de abril, al micrositio denominado “Impuesto Cedular – Rentas e intereses sobre títulos valores y depósitos bancarios” que funciona en la página Web de la AFIP. Adicionalmente, las entidades tendrán que poner a disposición de sus clientes, el 11 de mayo de este año, la misma información que enviaron por Internet. Este impuesto habría que ingresarlo en el mes de junio (del 11 al 13) junto con el vencimiento general del impuesto.

Operaciones gravadas

Los intereses que obtienen las personas físicas por los plazos fijos y por los fondos de inversión, en pesos, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, a la alícuota del 5%. En cambio, si esas inversiones se realizan en dólares o con cláusulas de ajuste pagarán el 15%.

Esta medida tendrá un mínimo anual a partir del cual se deberá tributar de $ 66.917,91 (mínimo no imponible); los bancos no lo retuvieron porque les sería muy difícil determinar el momento que ese importe es superado por cada inversor. Por ese motivo lo más probable es que para esos casos los depositantes que hayan superado el mínimo no imponible, tengan que presentar y pagar el importe del impuesto cedular anual junto con la declaración jurada de Ganancias.

Lo mismo sucede con las utilidades que se obtengan por la venta de títulos públicos, que desde este año deberán pagar el 5% de Ganancias, cuando la inversión sea en pesos, o el 15% para las inversiones en moneda extranjera y con cláusula de ajuste.

El valor de costo a computar será el último precio de adquisición o el último valor de cotización que los valores poseían al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor de ambos. En estas operaciones también se descuenta el mínimo no imponible anual que se usa para los depósitos.

Antes de la reforma ya venían gravadas los resultados por las ventas de acciones (sin cotización) y de participaciones societarias al 15%. La única inversión que continúa exenta de impuestos es la transferencia de acciones que cotizan en bolsa y los mínimos intereses de caja de ahorro obtenidos por las personas humanas.

Qué datos se dan

Los datos que deberán brindarse son los siguientes:

a) Apellido y nombres y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), del cliente.

b) De tratarse de depósitos bancarios a plazo:

1. Tipo de depósito.

2. Número de certificado.

3. Carácter del informado.

4. Fecha de alta.

5. Fecha de vencimiento.

6. Moneda de constitución.

7. Monto depositado en moneda original y su equivalente en pesos.

8. Si posee cláusula de ajuste.

9. Importe de las actualizaciones en moneda original y en pesos.

10. Monto de los intereses en moneda original y su equivalente en pesos.

c) En el caso de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores: 1. Número de la cuenta comitente.

2. Código de especie.

3. Denominación de especie.

4. Moneda.

5. Si posee cláusula de ajuste.

6. Importe total registrado para cada especie de las actualizaciones e intereses o rendimientos, en moneda original y en pesos.

Cuando se informen operaciones en moneda extranjera debe realizarse la conversión en pesos, al último valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del día de pago o de puesta a disposición.

Ingreso del impuesto

Cada contribuyente podrá consultar la información que fue enviada por las entidades bancarias, de bolsa y fondos de inversión para ver si tiene que ingresar el impuesto.

Para eso, hay que ingresar con la clave fiscal y el CUIT personal en la opción denominada “Nuestra Parte”. Cada persona deberá contar con la documentación respaldatoria correspondiente de la inversión:

1) Intereses de plazo fijo: comprobante de depósito realizado o resumen bancario;

2) Rendimientos y resultados por venta de títulos públicos: comprobante de liquidación de la operación y del pago de intereses;

3) Rendimientos y resultados de operaciones de fondos de inversión y de fideicomisos financieros: comprobantes del pago de intereses y de liquidación de la operación.

Un tema, que no es menor, que habrá que definir es sobre quién se brinda la información y quién tiene que pagar el tributo cuando existen diferentes tenedores de las inversiones. Pero la información que da la AFIP es complementaria, ya que la liquidación cada persona tendrá que hacerla sobre todos los datos reales: documentación de los bancos más la información adicional que publica la AFIP.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de José Luis Ceteri