Nielsen, Del Pont, Bocco y López Murphy analizan qué hacer con los dólares del FMI

Ante el inminente desembolso de u$s 10.800 millones del FMI y el anuncio de las subastas diarias de hasta u$s 60 millones para contener el alza del dólar, cuatro altos ex funcionarios del Ministerio de Hacienda y el Banco Central analizan a fondo las medidas recientemente informadas.

Para Guillermo Nielsen, los u$s 9.600 millones que se subastarán con avala del FMI para calmar al tipo de cambio no serán suficientes. “El mercado te lo puede relativizar en cuatro o cinco jornadas, no es una cantidad, ni una situación, respecto de la confianza, para alardear demasiado”, consideró el exsecretario de Finanzas durante la gestión de Roberto Lavagna en Hacienda.

“El Fondo se está comprando un problema hacia adelante. El próximo gobierno que va a poder tener una actitud durísima con el Fondo porque me parece que esto, realmente, es financiarle la campaña a un partido político en la Argentina, no es financiar al país. El FMI se está comprando problemas que se van a materializar y no tengo dudas”, afirmó el economista a Milenium.

Nielsen recordó que cuando Luis Caputo estuvo al frete del Central tomó los primero u$s 15.000 millones del organismo y los “revoleó con mucha rapidez”. “No veo la convicción del Gobierno yendo a las soluciones de fondo”, dijo.

Según el exembajador en Alemania, todavía se percibe la consecuencia de las tasas altas durante tanto tiempo. “Se puede tener tasas alta para frenar una corrida durante 30 o 45 días, pero no durante seis meses porque lo que se provoca es una daño al tejido productivo, y no solo a las pymes, sino a las grandes empresas”.

Nielsen rechazó los cuestionamientos de Nicolás Dujovne a la gestión de Lavagna en Hacienda y las negociaciones con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Hay que recordarle que representó al Banco Galicia que trabajó en el modelo de sustentabilidad de deuda, donde también estaba Ernesto Gaba, por el Banco Francés, y el equipo era dirigido por José Barrionuevo, del Barclays. De ese modelo surgió la necesidad de la quita que él suscribió. Ahora no puede hacerse el desentendido de eso. Cuando dice que la culpa es de Lavagna está siendo manipulado a la distancia por la Jefatura de Gabinete. El Gobierno está muy preocupado por la candidatura de Roberto”.

Mercedes Marcó del Pont aseguró que el pensamiento neoliberal desarrolla siempre los mismos planes con iguales consecuencias y sufrimiento social y productivo. “El dogmatismo y la necedad que están demostrando es muy importante. Estamos en medio de una pulseada especulativa. El Banco Central perdió herramientas porque se las cedió al mercado financiero. Hace un mes las tasas 20 puntos más bajas y en un mes las tuvo que subir porque el mercado se las impuso. Esto es un gran negocio financiero”, expresó.

Para la exjefa del BCRA, en esta pulseada al Gobierno no le va alcanzar con las iniciativas anunciadas. “Los dólares que el Fondo dice que ahora pueden salir a venderlos no van a alcanzar, con dosis homeopáticas de 60 millones no alcanza, pero además porque se van a fugar. Hay presión cambiaria porque estamos en medio de una bicicleta financiera”, manifestó, y dijo que “lo lógico” sería que el Fondo lo obligue a frenar la fuga de capitales.

En diálogo con la AM 770, la extitular del Central dijo que sería recomendable que los u$s 10.800 millones totales que llegarán del FMI se atesoren en la entidad monetaria para fortalecer reservas, pero en cambio se permite vender a los que quieren ahorro en dólares o fugarlos. “Toda la deuda que se está tomando se está dolarizando y fugando. Es una lógica muy perversa de endeudamiento sin contrapartida. Nadie le quiere poner el cascabel al gato”, remarcó.

“Todos saben que este proceso es inconsistente e insostenible y que en algún momento vamos a un desmadre cambiario más importante. La duda es si era antes o después de octubre, pero ya hay señales preocupantes de que se puede precipitar otra crisis cambiaria. Con estos instrumentos o lo que permite hacer el Fondo, que le quita autonomía, tiene poco grado de libertad para dominar una pulseada cambiaria”, advirtió. “No están en condiciones de ganarla porque han cedido toda la soberanía”, añadió.

El director de la Deuda Externa de la UMET, Arnaldo Bocco, dijo que el nuevo desembolso es una “excepción” que recibe la Argentina en medio de una “política económica compleja”.

“La política macroeconómica no da ningún resultada: se sustituyó las Lebac por las Leliq, la acumulación de deuda interna con las emisión semanales del Banco Central, la masa total emitida que supera los 1.150 billones y los intereses que hay que ir pagándolos, hace imposible que esa política de exteriorización y el subsidio a la tasa de intereses de los encajes bancarios, en 62% o 63%, y sin crédito para el sector real, la economía se contraer.

“Vamos a tener otro año con una caída importante del PBI y recrudecimiento de la caída del consumo, con mayor cierre de empresas. No hay forma que con este esquema, los dólares que pueden vender a razón de 60 millones diarios, que es una cifra pequeña en mercado expansivo, en medio de una contienda electoral competitiva, pueda interrumpir la suba del dólar. Lo hará, pero parcialmente, no va a ser un efecto muy contundente”, subrayó.

Para Bocco, además la Argentina vamos a tener un proceso de fuga de capitales similares a cualquier otro proceso electoral. “El Fondo no quiere que el Gobierno financie la fufa pero le dio 9.600 millones que son parte de un endeudamiento que va a tener que encarar toda la sociedad. Pero con este esquema, el grueso de la tendencia al ahorro está siendo estimulado en los minoristas a la compra de dólares. Más o menos 1,4 millones compra dólares y solo en febrero se adquirieron u$s 800 millones”, recordó.

“Los mercados están influidos por si hay negocios en la Argentina, (el país) es muy frágil y sensible a cualquier intención compradora. La economía está muy frágil, se consolida como poco sustentable y una de las tres más débiles del mudo. Tampoco los agentes económicos internacionales respetan la posición de la Argentina. Ni el déficit fiscal es cero, ni el superávit comercial es holgado para enfrentar compromisos externos sin necesidad de que se altere el mercado cambiario”, analizó el académico a radio Cooperativa.

Por último Bocco estimó que los productores agropecuarios liquidarán sus cosechas, pero siempre mirando el tipo de cambio. “El sector agrícola está muy endeudada y tiene que pagar. Por eso van a liquidar las exportaciones, pero si el tipo de cambio no se mueve será a cuenta gotas”, proyectó.

El exministro de Economía Ricardo López Murphy dijo que el país está sumergido desde hace mucho tiempo en una crisis inflacionario. “Esto fue la respuesta a un mal diseño de la política económica al inicio del gobierno, cuando subestimó la gravedad de la situación fiscal y dar una respuesta que solo consistía en endeudarse. Ahora vemos la consecuencia de ese proceso”, enfatizó el economista ortodoxo.

En diálogo con Continental, el presidente de la Fundación Cívico Republicana aclaró que los auxilios y programas de corrección llegaron en el 2018, pero que el Gobierno de Cambiemos cometió errores en los dos años anteriores. “Si se acumulan un proceso de deterioro y patología, cuando empieza la terapia, lleva un tiempo largo”, destacó, y recordó que la lluvia de inversiones fue una falsa ilusión. “Cuando se discutía en 2015 qué se debía hacer, yo decía que hay que enfrentar los problemas de entrada para llegar al final del mandato aliviado y encausado”, indicó, y consideró que ahora para el oficialismo los problemas son “inmanejables”.

“Vamos a una elección con un contexto difícil y nos es fácil para el oficialismo remontar esa pendiente. La única ventaja es que en la oposición no hay una propuesta que son las que uno esperar, de reconocer los errores y la formulación de un cambio para encausar a la Argentina hacia adelante”, expresó, y pidió mirar a los países vecinos como Chile y Brasil para abrir la economía local al mundo.

“La Argentina exporta u$s 1.300 por habitante, Uruguay unos u$s 2.300 y Chile u$s 4.000. Si nosotros exportáramos u$s 4.000 no dependeríamos tanto de un resfrío de los mercado internacionales o el auxilio de los organismos multilaterales. Dependeríamos del ahorro y nuestro esfuerzo, esa es la forma genuina para salir: exportando e invirtiendo”, sintetizó.

Con información de www.ambito.com