Agencias de viajes lanzan descuentos de hasta 50% para sortear la caída de las ventas

A mediados de 2018 y producto de la depreciación de la moneda, las agencias de viajes recibieron un fuerte impacto en el negocio. La inflación y la caída del consumo agudizaron una situación por demás compleja hasta llegar a un cierre de año en el cual gran parte del sector registró una caída de hasta 30% en la facturación. Si bien la recesión continúa y está lejos el final del túnel, las herramientas que tiene el sector para aminorar el golpe de la crisis no faltan: este lunes llega con una nueva edición del Travel Sale en la cual desde las pequeñas a las grandes empresas de turismo buscarán incentivar el consumo con ofertas y descuentos de hasta 50%.

“Viajar es un placer”. La frase se repite una y otra vez y es cierta. Pocas cosas son tan disfrutables como desconectarse y escapar, aunque sea por unos pocos días, de la rutina agobiante. Pero en el último tiempo, las dificultades cotidianas - con el aumento del costo de vida mediante - han relegado al ocio a un segundo plano para los argentinos.

Los explosivos cambios en la economía durante 2018 empujaron a millones de argentinos a tener que revisar el gasto diario. El tercer año de Cambiemos en el gobierno registró la mayor depreciación del peso de los últimos 16 años y disparó más de 100% el valor del dólar. Por otro lado, el incremento en el índice de precios al consumidor se ubicó en torno al 47,9%, impactó de lleno en el salario y derivó en una caída del consumo en casi todos los sectores.

El sector de las agencias de viajes no es ajeno a esta realidad. El cierre de año terminó con una caída pronunciada y el comienzo de 2019 continuó por la misma senda. En diálogo con ámbito.com, el titular de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Gustavo Hain y Martín Romano, country manager de Atrápalo, se refirieron a la situación del sector, a la volatilidad del mercado y a la importancia del Travel Sale en el contexto actual.

“El cierre del 2018 no fue positivo para el sector. El último cuatrimestre terminamos con un 30% de caída interanual en la facturación. Si bien enero y febrero anduvo mejor, en comparación sigue habiendo caída, ya que 2017 fue muy bueno. La situación económica del país nos afecta como a todas las empresas que están ligadas al consumo”, sostuvo Romano.

“Lo que más bajó fueron los vuelos internacionales. Cabotaje en el último tiempo se empezó a vender más. Pese a eso marzo viene más tranquilo, por el inicio de clases pero también por los aumentos de tarifas. Es entendible, porque entretenimiento y viaje es lo primero que una familia recorta”, apuntó.

La disparada del tipo de cambio fue el principal motivo de la caída en los viajes hacia destinos siempre buscados como Europa y EEUU. Esto trajo como consecuencia el aumento de vuelos regionales y locales. Paradójicamente, ocurrió en medio de una caída de los precios en dólares de los pasajes hacia estos lugares. “La realidad es que los valores y ofertas a destinos de larga distancia son muy atractivos. Han aparecido pasajes a Europa por u$s 600 y u$s 700, cuando el año pasado estaban en u$s 1.400. Es mucho más barato si se miden en dólares. Sería una buena opción pero acá ganamos en pesos”, remarcó. Una aclaración para nada menor.

En medio de este contexto, entre el 18 y el 24 de marzo, FAEVYT con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), llevarán a cabo la quinta edición del Travel Sale. El objetivo no solo estará puesto en fomentar el consumo viajero sino también en potenciar el ingreso de las agencias al ecommerce, necesario para la expansión del sector en el marco de una digitalización global del comercio.

“Estamos esperando que comience, ya que a las agencias nos ayuda mucho. En un evento así se vende cinco y seis veces más de lo que ocurre en un día normal. Es muy importante para el sector”, destacó Romano. En la edición de septiembre de 2018, pese a la recesión, la web de Travel Sale registró más de 1 millón de visitas y otros 265.000 clicks a páginas de agencias participantes. En ese sentido, señalaron que hubo un crecimiento del 43% con respecto a la edición de marzo del mismo año, mientras que las ventas alcanzaron los $292.274.076, un incremento del 127% con respecto a la edición de 2017.

En el caso de edición venidera, el foco estará puesto en distintos puntos. “Por un lado, se buscará fomentar que el usuario consuma viajes a través de ofertas, principalmente en temporada baja, cuando hay más margen para descuentos. Por otro, que conozca nuevos destinos, fomentando el turismo nacional. Además, la intención es lograr que las agencias de viaje más pequeñas se familiaricen con la venta por internet”, añadió.

Gustavo Hani, presidente de FAEVYT, destacó que la iniciativa está pensada para que todas las agencias puedan formar parte de una “acción masiva de comunicación y comercialización de alto impacto”. “Para nosotros es fundamental resaltar que en esta edición más del 60% de las agencias que participan son pequeñas y medianas empresas, muchas de distintos puntos del país”, añadió.

Desde la organización de Travel Sale apuntaron que habrá propuestas exclusivas, desde cupones de descuento de hasta 50%, ofertas y productos especiales para temporada baja.

La temporada en la Costa y los destinos más buscados

“Antes la costa en enero y febrero explotaba”. En menos de diez palabras, Romano sintetizó el contraste entre temporadas turísticas pasadas y la actual en los balnearios bonaerenses. Sin embargo, aclaró que fue “un verano particular”. “Fue muy especial por la situación general. Además lo que se está dando es que hay más escapadas de fines de semana largo y no tanto en una quincena entera”, señaló.

Los cambios en los modos de vacacionar no es algo propio de la situación actual, sino una tendencia iniciada años atrás pero que fue profundizándose. “En los últimos cinco o seis años hubo cambios que coinciden con una mayor oferta online. El público más joven, con más facilidades para elegir, prefiere irse una semana a un lugar, cinco días a otro y otros tres a otro. Hacen más viajes en el año, aunque con la crisis que vivimos ese tiempo se ha ido achicando”, dijo.

Sobre este punto identificó varias causantes: “Tiene que ver con la facilidad de comprar pasajes online pero también de aprovechar ofertas. Si aparece una promoción muy barata a un destino determinado en una fecha específica lo compran y se van”.

En el último tiempo, los destinos más atractivos fueron los de cabotaje. Iguazú, Calafate, Mendoza, Bariloche, Ushuaia y Villa la Angostura son los que más se vendieron. En los internacionales, Brasil fue lo más requerido. La región prima por sobre los destinos largos.

El country manager de Atrápalo sostuvo que a raíz de la depreciación del peso “hubo un equilibrio en la balanza comercial de viajes”. Por un lado detalló que cayó la cantidad de argentinos al exterior y por otro arribaron en mayor número los extranjeros. Sin embargo, apuntó que “no es solo por el arribo de turistas que mejoró” sino también por la menor cantidad de viajes al exterior. “Lo ideal sería que crezca la cantidad de extranjeros a nivel local y que los argentinos puedan salir del país o viajar dentro de Argentina. Pero es una situación particular que estimamos que para el segundo semestre del año debería empezar a acomodarse todo”, concluyó.

