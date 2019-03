"Este gobierno se queja siempre de todo y pone las culpas en otro lado", criticó Daniel Scioli al apuntar contra la gestión de Cambiemos y aseveró: "Hoy se agravaron los problemas que teníamos en el 2015". En ese sentido, el diputado nacional, que además lanzó su precandidatura a presidente en las últimas horas, advirtió: "Anticipé que íbamos a caer en las garras del FMI porque conocía los intereses que se ocultaban detrás de los globos y la revolución de la alegría".

El anunció de su precandidatura a la presidencia para las próximas elecciones primarias del 11 de agosto lo realizó en el marco de la presentación de su libro, titulado "El otro camino", que se desarrolló en el Teatro ND Ateneo de la Capital Federal. "Las circunstancias me llevaron a reflexionar profundamente, por las demandas de la sociedad, para poder revertir la situación que estamos viviendo", dijo Scioli durante una entrevista en el programa que conduce Gustavo Sylvestre y destacó: "La única verdad está en la calle, con una profunda preocupación en lo económico".

"Anticipé que íbamos a caer en las garras del FMI, no porque sea adivino, sino porque conocía los intereses que se ocultaban detrás de los globos y la revolución de la alegría, que hoy es una profunda depresión y desazón. Evidentemente, desaprovecharon haber tomado un país desendeudado para ahora generar una hipoteca y endeudamiento, fue una gran irresponsabilidad. Hoy se agravaron los problemas que teníamos en el 2015, con el deterioro de los salarios y la inflación creciente", señaló el diputado nacional.

En ese sentido, criticó las políticas de Cambiemos y aseguró: "Con los ajustes que hace el gobierno no van a llegar a un equilibrio fiscal. No alientan las exportaciones poniendo retenciones a productos industrializados y siguen insistiendo en que es el único camino, pero nos lleva a la debacle y al cierre de las persianas".

"La del 2003 sí era una pesada herencia, era un país en default y con falta de expectativas. Este gobierno se queja siempre de todo y pone las culpas en otro lado. Tenemos que unirnos en favor de la Argentina y no en contra de...", resaltó el ahora precandidato a presidente y señaló: "La única verdad es la realidad. Hay grandes empresas desbastadas, han perdido valor al caer el mercado interno y el consumo".

Es por eso que destacó que "hay que buscar lo mejor del arco opositor para construir una alternativa" e instó a "descomprimir la presión sobre si Cristina es, o no, candidata". "Ayer lo dije con toda claridad, estoy dispuesto a ir a las PASO, aunque Cristina Kirchner juegue". "Hay que revertir las políticas, tenemos que poner a producir al país, el sector financiero debe salir de la especulación y hay que tomar control de las tarifas por el Estado, no por medio de entes reguladores, deben tener un control real porque los usuarios son los grandes perdedores".

"El gobierno pensó que el salario era una variable de ajuste, que no podía ser tan alto, que la clase media no podía tener ese nivel de vida. Para generar inversiones hay que generar las condiciones del mercado, ahí había que poner el esfuerzo", dijo Scioli en el tramo final de la entrevista y concluyó: "A mí no me moviliza el rencor y la revancha. La oportunidad y la revancha debe ser de la gente, que sufre lo que está pasando".

Con información de www.elintransigente.com