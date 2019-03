En el peronismo son cada vez más los que dudan si Cristina Kirchner será candidata

El Peronismo está en estado de ebullición. Tanto el PJ alternativo como el PJ kirchnerista, todos. El escenario de especulaciones se multiplicó geométricamente desde que Cristina Kirchner viajó a Cuba por los problemas de salud de su hija Florencia.

¿Cristina será candidata a presidenta este año? Antes de este episodio, la mayoría creía que competiría y apenas una minoría consideraba que no sería parte de la carrera presidencial. La semana que pasó, el panorama viró. Hoy son más los que dudan que los que se muestran seguros de que buscará volver al poder.

“Obvio que hay muchas especulaciones porque no hay bajada de línea”, admite a Clarín un operador del PJ.

La primera, si Cristina podrá encarar una campaña electoral, que será durísima y que se entremezclará con su imagen –y probablemente también la de sus hijos- sentada en uno o varios juicios orales interminables, con la salud de su hija Florencia. Que la propia ex presidenta blanqueó ante la Justicia, antes de viajar a La Habana. La segunda, aseguran en el propio kirchnerismo, la falta de un equipo de campaña y de una estrategia pulida para ganar las elecciones.

En su mayoría, los dirigentes peronistas consultados por Clarín si creían que Cristina Kirchner sería candidata este año, manifestaron sus dudas, es decir, no saber qué hará la ex mandataria. Algunos, los que mantienen distancia del kirchnerismo en Alternativa Federal, relativizaron su importancia. Y otros, con un perfil K también desconocieron que decisión adoptará pero le otorgaron otra magnitud a esa definición.

El senador Miguel Pichetto fue el único con una postura de que “va a ser candidata”. Para él, lo demuestran “sus movimientos en el Congreso, en los actos como el congreso del Partido Justicialista, el acuerdo electoral con Unidad Ciudadana o la designación de su candidato en Córdoba” para competir contra otro peronista, el gobernador Juan Schiaretti.

“Ante eso tenemos que consolidar nuestro espacio, nuestra propuesta de Alternativa Federal; afianzar la identidad con una visión de Peronismo de centro y de unidad nacional que hoy no existe”, asegura Pichetto en modo campaña.

Juan Manuel Urtubey, por su parte, dejó en claro que no es algo que lo “preocupa” si Cristina se lanza o no, aunque desconoce qué hará. En cambio, repite que él está enfocado “en lo que tenemos que hacer nosotros, todos aquellos que creemos que se tiene que terminar con la grieta y la especulación”. En cambio, afirma el gobernador salteño, “lo que hagan los demás es problema de los demás. No voy a perder energías y tiempo en pensar en cosas que no dependen de mí”. Y, por las dudas, redobló la apuesta: “Si se presenta la enfrentaremos en las urnas”.

Sergio Massa, dice no saber qué decisión adoptará Cristina Kirchner, y aclara que no trabaja con “especulaciones”. No obstante, admite que “la incertidumbre atraviesa a la Argentina, a la política y a toda la sociedad” y considera que su responsabilidad “es construir una nueva mayoría opositora”.

“Lo que sí que es seguro es que Alternativa va a tener un proyecto electoral propio, y que aspiro a liderar a la mayoría opositora para ser una alternativa de gobierno al fracaso de Macri, Vidal y Cambiemos”, aprovecha el jefe del Frente Renovador para cuestionar al oficialismo.

En tanto el diputado Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna que ha renovado las aspiraciones de Alternativa Federal con su posible candidatura, pone distancia ante el futuro de Cristina. “Los que queremos construir una alternativa que nos saque de la grieta, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo ofrecer una propuesta que una a los argentinos y que nos permita buscar los consensos básicos”.

“Lo que haga Cristina o lo que haga Macri si juegan o no juegan, no importa. Nosotros tenemos que ofrecer una alternativa que nos permita salir de esta crisis en la que estamos”, resume el legislador del massismo.

Mientras Daniel Scioli, que en la semana lanzó su postulación presidencial y busca tener una segunda oportunidad a la de 2015, también dijo no saber qué hará Cristina, pero la ve “colaborando con la unidad del peronismo en la mayoría de las provincias y cree que lo mismo pienso va hacer a nivel nacional, ayudar a consolidar una unidad opositora a Cambiemos, desde el lugar que decida estar.

Para el sanjuanino José Luis Gioja, titular del Consejo Nacional del PJ que recientemente estableció alianza electoral con Unidad Ciudadana, se trata de una decisión personal de la ex mandataria, aunque destacó que “nadie desconoce el nivel de representatividad que tiene y que la coloca como la principal líder opositora, no sólo por el nivel de intención de voto, según cualquier encuesta que se mire, sino que además es innegable que hoy ella supera en intención de voto al Presidente Mauricio Macri”.

En cambio Graciela Camaño, del Frente Renovador afirmó: “Honestamente, no es algo que me importe”.

