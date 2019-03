Basso encabeza las encuestas en Cambiemos, Gasparotti afuera

Finalmente Cambiemos va a tener cuatro pre candidatos a intendente. Mauricio Basso encabeza las encuestas y su imagen es altamente positiva, todo lo contrario de lo que es la imagen de Leonardo Viotti y Lalo Bonino.

Basso está dispuesto a dar pelea y los números lo favorecen, su campaña es todo una sorpresa y la aceptación de la gente cada día es mayor.

TODO LO QUE DEJÓ LA CONFIRMACIÓN DE CANDIDATOS DE LA JUNTA ELECTORAL

En las últimas horas, el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe oficializó las nóminas que participarán de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 28 de abril. Con el comienzo de la campaña a la vuelta de la esquina, surgió una novedad: Oscar Gasparotti, finalmente, no participará de la ya numerosa interna de Cambiemos, sino que su candidatura quedó oficializada en su partido distrital, Podemos. De esta forma, en el partido que gobierna la Nación, solo quedaron 4 candidatos.

Así las cosas, los números de candidatos siguen siendo los mismos que se venían barajando: 10 precandidatos a Intendente y 17 nóminas para concejales. Pero con la particularidad de que, a partir de ahora, Podemos tendrá una interna, dado que tiene dos listas.

El tormentoso cierre de listas de macristas y radicales rafaelinos sigue dando de qué hablar. A casi un mes, recién ahora queda en claro cómo jugarán. De aquellos seis candidatos que se barajaban ese viernes por la tarde, solo 4 quedaron "adentro": Leonardo Viotti (UCR), Raúl "Lalo" Bonino (PRO), Mauricio Basso (PRO) y Corina Vecchioli (CC-ARI). Los otros dos, terminaron en otros partidos: Carlos Zimerman fue a Igualdad y Participación, atraído por su correligionario Sebastián Cáceres (hijo del "Changui"), denunciando una "trampa" y Oscar Gasparotti.

En este caso, Gasparotti tenía algo que Zimerman no: un partido propio. En esta estrategia electoral, se cubrió las espaldas y presentó nóminas por dentro y por fuera de Cambiemos. ¿Se puede? Sí, si se cumplen con todas las exigencias. Después, el candidato elige por donde ir. No es la primera vez que ocurre: Viotti había hecho algo similar hace dos años.

Hace algunas semanas, Gasparini, había asegurado que daría de baja su postulación por Podemos (su partido distrital) porque había quedado oficializado en Cambiemos.

Quizás, el primer indicio lo haya dado en la presentación que hizo de su lista el jueves pasado: no había carteles de Cambiemos, pero sí de su partido. El viernes habían comenzado algunos rumores: "tiene problemas con los avales", dijeron algunos. Pero siempre es mejor esperar hasta la oficialización. Cosa que ocurrió ayer.

El resto, ya es por todos conocido. La otra interna en la categoría "Intendente" se da en el PJ: Luis Castellano deberá superar a Andrea Steinberger para poder aspirar a conseguir su tercer mandato consecutivo. Y los otros dos contendientes aún no mencionados son Fernando Muriel por Rafaela Puede Más dentro del Frente Progresista Cívico y Social, Nicolás Ferreyra por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

17 LISTAS PARA CONCEJALES

Para la categoría "concejales" se presentan 17 nóminas. Y en 4 partidos habrá internas.

Por Cambiemos, estas son las 4 nóminas oficializadas: Germán Bottero y Miguel Destefanis, Ana Carina Visintini y Miguel Gomez Miguel, Pablo Sona y Liliana Ardusso y Silvana Martin y Armando Moreira.

En el PJ, también 4, encabezadas por Sara Marcante y Enrique Boidi, Héctor Puig y Angela Gudiño, Brenda Vimo y Juan Ruggia y Sara Gentilini y Ignacio Medici

El Frente Progresista Cívico y Social tendrá competencia entre tres nóminas: la socialista encabezada por Carolina Pelegry y Ana Santucci, la demoprogresista de Lisandro Mársico y Marcelo Trigueros y la de Rafaela Puede Más de María Alejandra Tiraboschi y María Beatriz D'agostino.

La última definición se dará en Podemos entre Maria Angelica Matus y Graciela Ferrari y por el otro lado, la lista joven de Melina Capovilla y Jonatan Cagliero.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores impulsa a Maías Caloia y Carolina Valinotti. El Frente Social y Popular hace lo mismo con José Grassino y Sylvina Tarón. Igualdad y Participación postula a Carlos Landriel y Irma Calvi; mientras que la Junta Vecinalista Rafaelina nominó a Miguel Angel Acosta (hijo) y a Juan Marcelo Alberto

PISO ¿Y TECHO?

Todos los partidos tienen una vara a superar: de acuerdo al artículo 9º de la Ley 13.461, "no participarán de las elecciones generales los partidos, confederaciones de partidos y alianzas electorales que no logren un mínimo del uno y medio por ciento (1,5%) del Padrón Electoral del Distrito, sea este provincial, departamental o municipal".

En las elecciones de 2017, ese piso fue de 1145 votos (el padrón rafaelino fue de 76.360). Se estima que el padrón crezca, aunque no notablemente, para estas elecciones. Para algunos, seguramente, conseguir esos votos será un techo a romper.

Con información de Diario La Opinión sobre una nota de Adrián Gerbaud