Urtubey: "No busco referentes sino personas que quieran sumarse para construir"

Luego de estar en Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, destacó que “lo importante es escuchar” y que la diferencia de Alternativa Federal con el resto de las opciones es que “nosotros creemos que la Argentina se construye desde abajo para arriba y no desde arriba para abajo”.

"Soy una persona de diálogo y creo que así vamos a sacar a la Argentina, no es cosa de un solo sector”, manifestó Urtubey, y afirmó que está “totalmente a disposición para dialogar con todos los gobernadores e intendentes y lo hago en todos lados. Acá no hay un dueño de la verdad. No puedo pensar que todo el que piensa distinto a mí está equivocado".

En ese sentido, remarcó que Alternativa Federal, "es la herramienta más eficiente para salir de la grieta" asegurando que ese espacio tiene "algo mucho más profundo que un lineamiento partidario que es la mirada de un país distinto”, y expresó: "No quiero tener referentes propios en ninguna provincia sino personas que se sumen para construir este proyecto federal".

