El Central busca que los bancos aceleren la suba de las tasas de los plazos fijos

El Banco Central (BCRA) evalúa subir el plazo de las Letras de Liquidez (Leliq) de 7 a 30 días por un pedido que habría llegado por inquietud de los propios bancos.

La elección es una de varias alternativas que están siendo charladas con el fin de lograr que la tasa de política monetaria influya en forma más directa en el rendimiento de los plazos fijos que toman los bancos. Que el aumento de tasa de Leliq se transformen, también, en incrementos significativos del rendimiento de los depósitos mayoristas y minoristas.

“Hay varias conversaciones con el sector con la idea de lograr la mejor transmisión de la tasa de politica monetaria a la tasa de los plazos fijos, una de esas es la posibilidad de extender los plazos de las Leliq”, aceptaron desde la autoridad monetaria.

El mes pasado, el BCRA ratificó la suba de tasas de interés de 20 puntos para volver más significativo el peso y los bancos recién subieron esta semana unos 3 a 5 puntos las tasas de los plazo fijos.

"Se trata de buscar que haya una mejor transmisión de política monetaria al resto de las tasas. La Leliq tiene que ser lo más poderosa posible", aseguraron voceros del Central.

Finalmente, los plazos fijos subieron de 40 a 45% en ese banco. En tanto, en otro banco, menos masivo, las tasas treparon unos 2 puntos, de 35 a 38% y de 37 a 40,5 por ciento.

"La inquietud está en el Gobierno de forma generalizada. De quien no entiende bien el funcionamiento cotidiano", agregó otro banco grande que recibió los llamados. "No fue rendir cuentas, sino preguntar qué pasó. Fue un intercambio de opinión sobre por qué no se refleja más rápido la velocidad de suba de la tasa de Leliq. Se dio una explicación técnica razonable y se dejará pasar unos días", explicó.

