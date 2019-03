Para Dante Sica con la actual tasa de interés no habrá inversiones

Tras la baja del dólar el viernes por el impacto del anuncio que desde abril el Tesoro venderá US$ 9.600 millones hasta fin de año, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, salió con cautela a marcar que se empezará a sentir la recuperación de la economía y reconoció que con la tasa de interés alta no habrá inversiones.

"Estamos alejándonos del epicentro de lo que fue la crisis del año pasado y acercándonos al momento donde, en términos mucho más agregados, empecemos a ver y la gente a sentir la recuperación, -analizó Sica-. Hemos pasado seis meses muy fuertes, logramos encausar la macro a partir de los acuerdos que fuimos logrando. Pensamos que los meses más duros en caída los tuvimos para para finales del año pasado. Muy tenuemente empezamos a ver algunos indicadores de que estamos llegando al piso de la caída en muchas actividades".

"Va a ser una recuperación lenta, pero lo peor en términos de caída está quedando atrás, en algunos sectores es más fuertes", remarcó el ministro de Producción y Trabajo en el programa Digamos Todo de CNN radio.

A su vez, Sica reconoció que con la elevada tasa de interés se complica la llegada de inversiones: "Esta tasa es netamente de compromiso para poder lograr la estabilidad cambiaria y empezar a recuperar la moneda. Venimos de una crisis muy fuerte. Es una tasa incompatible con niveles de inversión fuerte. El año pasado todo lo que es inversión nueva se frenó, está a la espera de que el mercado cambiario empiece a calmarse. Es imposible sin un mercado cambiario y sin una inflación que baje que podamos tener una tasa de interés que empiece a bajar. Tenemos que hoy pagar ese costo para poder lograr una estabilización".

Por otro lado, le apuntó a la política por la disparada del dólar. "Este ruido electoral llevó a que haya más inquietud en el mercado. Tenemos confianza de que en la medida en la que se vaya estabilizando el tipo de cambio el propio acuerdo y el funcionamiento de la política monetaria va a llevar a que la tasa empiece a bajar", señaló Sica. Y reconoció: "No es que estamos descorchando botellas porque esto ya pasó. Estamos mirando los datos, haciendo un seguimiento porque tenemos que tomar medidas que permitan encausar la economía".

Y se refirió a origen de la inflación. "La causa de la inflación es básicamente que tenemos desequilibrio fiscales y monetarios persistentes en las últimas cuatro décadas. Hay que eliminar el déficit fiscal, hay que eliminar la fuente de financiamiento espurio que tiene ese déficit fiscal. Tenemos que generar las bases para que la moneda argentina vuelve a tener valor y la gente quiera volver a ahorrar en pesos. Que la inflación baje pero en forma sostenida y definitiva, no que tengamos un año que baje y al otro vuelva porque no sacamos las cuestiones de fondo", resumió Sica.

Luego de ser el foco de una crítica del conductor Marcelo Tinelli por su frase sobre el dólar, Sica evitó la confrontación. "No soy comentarista de las opiniones en las redes sociales. Trabajo todos los días y me ocupo de poder llevar y trabajar con las empresas para pasar esta situación y mirar el mediano plazo", señaló el ministro para no entrar en polémicas.

Con información de www.clarin.com