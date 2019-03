“Si Lavagna quiere participar de una interna en el PJ, no habrá problema”

El presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, agregó que hay que “esperar hasta mayo para saber qué quiere ser” el ex ministro de Economía.

El presidente del Partido Justicialista Nacional y ex gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, manifestó que “hay que esperar hasta mayo” para saber si el ex ministro Roberto Lavagna se proclamará precandidato y, especificó que, si “quiere participar del PJ, no habrá problema”.

“Creo que la democracia le va a permitir ser candidato”, expresó Gioja, en relación a la posible postulación de Lavagna. Su postura parece abrirle las puertas al economista a incorporarse a la lista que preside, ya que el exministro aún no ha manifestado su posición con respecto a su posible alianza con la Alternativa Federal.



Miguel Ángel Pichetto, desde hace varios meses, viene insistiendo en que Lavagna es un expreso candidato para representar al frente que lidera Sergio Massa. Sin embargo, mucho de los miembros de ese partido ya decidieron medir fuerzas. Por otro lado, Gioja, aseveró que, si el exministro quiere participar de una interna en el PJ, “no habrá problema”.

Lavagna parece ser un posible candidato a la presidencia de la nación, pero todavía no definió si se lanzará solo o se incorporará en alguna lista y se medirá en las PASO con otros precandidatos. Por lo pronto, son dos frentes los que lo ven como un posible precandidato, el Partido Justicialista nacional y, por otro lado, Alternativa Federal, que ya tiene como aspirantes a la presidencia a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.



Juan José Gioja también se refirió a la gestión actual de gobierno y a sus ansias de que sea otro político el que gestione la Argentina. “El límite hoy es lo que hay en la Casa Rosada, es Mauricio Macri. No lo subestimamos para nada, porque tiene posibilidad de hacer mucho daño y quedarse el poder”, concluyó.

