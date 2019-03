El sentido y significativo tatuaje que se hará la hija de Natacha Jaitt en su honor

El 23 de febrero de 2019, la vida de Antonella olivera cambió para siempre cuando estaba en Brasil y se enteró de la muerte de su mamá, Natacha Jaitt.

“Cuando me dijeron que mi mamá estaba muerta pensé que lo habían inventado o que había sido una información falsa. Yo estaba en Brasil y mi familia de Rosario se puso de acuerdo para pagarme un pasaje lo más rápido posible, así que al día siguiente me tomé el primer vuelo desde Florianópolis para Argentina”.

En diálogo con el programa “Implacables”, la hija de la mediática contó: “La relación con mi mamá era súper amorosa. De hecho, que ella tuviera su carrera no impedía que tuviéramos comunicación. Yo la venía a visitar. Siempre que pude vine de vacaciones. Me quedaba unos meses, cuando iba a la escuela y ahora con la facultad, con mi hermano y Uli, que vivió toda la vida con ella. Compartíamos momentos únicos”.

Además la hija de Jaitt reveló: “Ella estuvo en todas las etapas de mi vida, apoyándome desde la distancia como ella pudo. La Natacha que se conoce en la televisión no es la misma que se conoce en la intimidad. Compartíamos cosas, es más, yo tengo mi habitación pero siempre dormía con ella porque era una forma de sentirla más cerca”.

Para transitar el duelo por tan cercana pérdida, Antonella dijo que la homenajeará con un tatuaje muy significativo: “Sería muy fuerte tatuarme su cara, prefiero recordarla yo misma en mi cabeza. Pero sí tengo pensado tatuarme una mariposa. Me parece significativo porque cuando falleció mi zeide (abuelo en ídish) lo primero que se me apareció fue una mariposa, y después de la muerte de mi mamá lo primero que se me apareció también fue una mariposa”.

Y agregó: “El otro día estábamos haciendo una nota con Uli y empezó a rondar en medio de nosotros una mariposa… Se posó arriba mío y de él. Para mí eso tiene mucho significado. Siento que ella está”.

Por otra parte, el hermano de Natacha, Ulises Jaitt que también estaba presente en el programa, habló sobre las denuncias de su hermana y el colectivo de Actrices Argentinas: “Cuando recupere el celular de Natacha voy a publicar cada conversación con las actrices que dijeron que le dieron contención. Les voy a contestar y les voy a sacar la careta. No le contestaron Dolores Fonzi, Griselda Siciliani… Las únicas que le dieron apoyo vía WhatsApp fueron Jazmín Stuart y Laura Azcurra. La mamá de Calu Rivero, que tengo entendido es la que le maneja la prensa a ella, tampoco le contestó. ¿Qué tipo de contención es esa, cuando ella les pidió que la acompañaran a Tribunales?”.