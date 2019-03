Sol Pérez confesó que un futbolista argentino insiste en conquistar su corazón

A raíz de las publicaciones subidas de tono que acostumbra a compartir en su cuenta de Instagram, Sol Pérez recibe constantes propuestas de posibles pretendientes para rehacer su vida amorosa. Sin embargo, durante la entrevista que le concedió a “Intrusos” (América) confesó que un futbolista argentino que está casado insiste en conquistar su corazón.

“Tengo uno que estoy al borde de hacer una denuncia. Es muy insistente, me mandó un reloj y flores. Está jugando afuera. Hasta me ofreció mandarme un pasaje… Y yo le digo: ‘Esto es raro, ¿vos no tenés una familia?’. Entonces me pone: ‘Sí, ¿pero es un impedimento?’. Y sí”, reconoció la bailarina, después de una gran temporada en Mar del Plata donde participó en la obra teatral “Nuevamente Juntos”.

Asimismo, Sol contó que recibió un reloj Cartier en su camarín de parte de este jugador y se lo quedó porque no sabe la dirección donde vive para devolvérselo.

Si bien la ex “chica del clima” no develó el nombre del futbolista en cuestión, sí precisó que se trata de un argentino que se desempeña en Europa, que es importante pero no de los más famosos y que está casado con una mujer que es “hermosísima”.