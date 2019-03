Una youtuber vegana fue filmada comiendo pescado y la “lincharon” en las redes

El escándalo de esta semana vino de la mano de una youtuber e influencer vegana llamada Yovana Mendoza y conocida como Rawvana, que fue captada en un video de una colega comiendo pescado, después de más de 6 años predicando la importancia del veganismo.

La “culpable” del video fue otra youtuber, Paula Galindo, la colombiana conocida como Pautips, que subió un videolog desde Bali y en una de las tomas puede verse a Rawvana con pescado en su plato.

Como era de esperar, sus seguidores y sus haters se lanzaron contra Rawvana y la criticaron duramente por faltar a los mandatos que ella misma predica hace tantos años y que la han ayudado a ganar fama y dinero. Por eso, la joven publicó el sábado un video explicando por qué tuvo que incorporar algunos alimentos de origen animal a su dieta.

Yovana explicó que al comienzo le fue muy bien con su dieta crudivegana, pero que a comienzos de 2015 le produjo la pérdida de su período mentrual. “Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalancedas, no solamente eso, también otros niveles de vitaminas, minerales estaban bajos. Yo no quería pensar que era la dieta, y fue cuando empecé a cambiar mi dieta, a comer alimentos cocinados y me regresó mi regla en 2016″, contó.

Pero en 2017 descubrió que además estaba anémica. “Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorviendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, pero decidí dejar de ver a esos doctores y buscar a un médico que aceptara mi dieta basada en plantas“.

Pero después de varios problemas de salud desde entonces, desde hace 3 semanas comenzó a comer huevos y pescado. “La razón por la que no había compartido esto es porque necesitaba tiempo para sanarme, para sentirme bien, para comprobar y después compartirlo con ustedes. No estoy lista, pero lo estoy haciendo y me voy a sentir bien después de que sepan lo que está pasando, porque mi deseo más grande es regresar a comer mis alimentos y estar sana y sentirme bien“, dijo la joven que en menos de una semana pasó de tener más de 2 millones de seguidores a 1,9 millones.

Mientras que sus seguidores la increparon duramente y la trataron de fraude por profesar un modo de vida que a ella misma le hacía mal, la responsable del “escrache”, Pautips, explicó que su intención nunca fue delatar a su amiga y que se había tratado de un error.

“A mi no me importa que me cataloguen de traicionera o de mala amiga. […] No sabía que este clip estaba incluido en mi vlog. No era mi intención hacerle daño a nadie, ni causar una polémica con mi contenido. A veces estos accidentes pasan y ya sólo puedo asumir mi responsabilidad”, escribió la vlogger.