"Muriel se debe comprometer a investigar a Castellano"

Le preguntamos a Carlos Zimerman que respuesta tuvo a su pedido para que el resto de los pre candidatos se comprometan a investigar la obra pública del gobierno de Castellano y al respecto nos dijo:

"Me parece que ninguno de los candidatos quieren investigar a Castellano, cada uno quizá tenga un muerto en el placard, pero Muriel es quien más se tiene que comprometer, el formo parte del gobierno en un cargo por demás importante, quiero saber por que es cómplice en esto.

No me preguntes el por que, ellos lo sabrán, pero creo que nunca van a investigarlo.

¿Es la forma de ser de ellos, o hay algo por detrás?

"Es todo muy raro, Muriel fue integrante del gobierno de Castellano, quizá no quiera revolver nada, tendrá miedo de ser salpicado, Viotti no sé por que no se anima, quizá le falte carácter, el resto no se, me suena raro todo, en los bares cuentan historias y parecen que saben todo, a la hora de los bifes reculan".

¿El otro día en una emisora local usted habló de Chaskona y de la ex curtiembre, son eso dos casos ejemplos de corrupción?

"Chaskona sí, sin dudas, todo es oscuro y nadie investigó, ahí hay corrupción, te lo aseguro. Con respecto a la ex curtiembre, el otro día me hablaron de una llamada y algo muy turbio, me prometieron que me mandaban la grabación, si es lo que me contaron, algunos van a estar en problemas y van a tener que justificar algunos ingresos extras para otorgar permisos"

¿Volviendo al tema de la no adhesión y compromiso de los otros candidatos, Bonino y Basso lo llamaron?

"No, ninguno de los dos, quizá entienden que Castellano hizo todo bien, que Chaskona no existió,que las licitaciones son todas claras, que el sorteo de las viviendas en Villa del Parque fue claro, que la constructora amiga de Castellano tiene los números perfectos, puedo seguir enumerando enumerando.."