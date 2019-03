La inestabilidad económica acelera los planes de Francisco para la Argentina

"Si, ya sé, no me digan nada, el dólar volvió a subir".

El Papa Francisco está “muy al tanto” de lo que sucede en su país. Se involucra en cada uno de los acontecimientos que sacuden la vida social y la gobernanza de los argentinos. Incluido, el plano electoral. “Está muy lúcido, con muchas actividades”, sostienen los predicadores del laudatismo, que lo visitan cada dos o tres meses en su casa de Santa Marta. Ellos son los que tienen prioridad en la bandeja de entrada del correo vaticano. El Sumo Pontífice lee primero lo que sus confidentes tienen para decirle y luego los recortes de diarios.

Jorge Bergoglio está preocupado y ocupado. La inestabilidad económica es tema de conversación recurrente. También la pobreza y la desocupación. En las charlas con el Obispo Sin Sotana hablan de una Argentina justa, libre y soberana. De la “necesidad” de reemplazar el régimen "oligárquico" por otro de unidad popular, democracia obrera y federalismo real; de hacer sentir el descontento y la resistencia del pueblo; de ponerse la Patria al hombro.



Los dos últimos intercambios privados de más de una hora cada uno sucedieron en el marco del Coloquio internacional del transporte, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Se abrazaron, como siempre, afectuosamente, el viernes anterior y el siguiente al cónclave. De esas visitas surgió que lo que se viene en la Argentina es la profundización del “Plan Polaco”, que anticipó ámbito.com meses atrás, y un acrecentamiento de la Multisectorial 21F.

“El 21F es el único movimiento con raíces profundas y federales que construye la unidad del campo popular, que pone al ideal por encima del interés, que reconstruye comunidad organizada de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, y que siembra esperanza con mística y coraje en todos los rincones de la Patria”. La arenga corresponde a uno de los dos coordinadores nacionales del movimiento fundado por Moyano y compañía. Francisco, suscribe de punta a punta.

La jornada nacional de protesta del jueves pasado contra los tarifazos demostró la capacidad de movilización del 21F: 42 multisectoriales de las 50 oficializadas salieron a las calles y realizaron 27 actos simultáneos en 16 provincias, de Jujuy a Tierra del Fuego. La Patagonia es el franco débil. La orden es llegar a todos los rincones. Por eso, buscarán desde este mes ampliar las adhesiones en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Las 1.500 organizaciones gremiales, sociales y políticas que integran en la actualidad el 21F les parecen pocas.

Transportistas

A principios de marzo, la Pontificia Academia de las Ciencias abrió sus puertas a los más representativos dirigentes del transporte a nivel global. Participaron CEOS de las automotrices más importantes del mundo y cientos de sindicalistas. Los gremialistas argentinos coparon las primeras filas y los micrófonos. Antes del Coloquio, el Papa tomó nota en su agenda personal del título del encuentro internacional, que por primera vez en la historia vaticana agrupaba a tantos gremios de todos los continentes. Con eje en la encíclica “Laudato Si”, discutieron la aplicación de las nuevas tecnologías en el trabajo, el avance del cambio climático que amenaza la humanidad y del tráfico humano.

El tiempo utilizado por los invitados para exponer no fue interrumpido. Todas las alocuciones fueron trasmitidas por los medios de la Santa Sede. Los camioneros de Moyano, los empresarios y el resto de las delegaciones aglutinadas en la Federación Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), no se movieron de sus bancas. El coordinador del Coloquio, Marcelo Sánchez Sorondo, fue el encargado de revalidar el recibimiento de Francisco en la Plaza San Pedro a las 80 personas que integraron la comitiva celeste y blanca. El monseñor peronista fue el gran promotor del primer Solidaridad y es el actual intérprete del “Plan Polaco” para la Argentina. El Papa lo felicitó públicamente. No fue el único que recibió ofrendas.

“Aprecio mucho a los Moyano". El vínculo de confianza entre el Papa y el clan camionero está en su pico máximo. Al Coloquio asistieron cuatro hijos de Hugo. Pablo; Karina, secretaria de la Mujer de la FedCam; el letrado Huguito, y el diputado Facundo.

El príncipe heredero tomó el micrófono de la Pontificia y se despachó como si fuera su San José 1781. "En nuestro país, como en todos los que gobierna la derecha, atacan los derechos de los trabajadores", denunció Pablo en Roma. Cuando las noticias cruzaron el océano, Hugo no lo podía creer. No había medido con anticipación el volumen político de la visita de sus descendencias. La desesperación y el asombro le generaron ansiedad y Pablo fue el canalizador. Su padre lo llamó hasta el hartazgo. El celular del vice de la ITF vibró sin parar en el salón de Casina Pío IV. “Tras ver en los noticieros de la TV vernácula a su hijo con traje y exponiendo desde el Vaticano no paró de llamarlo con el entusiasmo de un chico”, comentaron en la delegación argentina. Vatican News, es el portal de noticias oficial del Papa, solo entrevistó a tres mujeres camioneras, entre ellas, a Karina. Los 200.000 choferes de Sichoca son los Templarios del Siglo XXI.

Las últimas cifras oficiales de la Iglesia revelan que en una población mundial de 7.408 millones, los católicos bautizados son 1.313 millones, el 17,7%. Francisco remarca con orgullo que la mitad son americanos (48,5%). El 21,8% son de Europa, 17,8% de África, 11,1% de Asia y 0,8% de Oceanía. Crece la expectativa por los frutos del acuerdo firmado con Pekín. El acercamiento al mundo oriental es la gran apuesta para incrementar la cantidad de fieles. En noviembre viajará a Japón.

La recorrida del Fantasma

Solidaridad fue el nombre del frente nacional que impulsaron el papa Juan Pablo II y el sindicalista Lech Walesa para enfrentar al comunismo y unificar al movimiento obrero polaco en los '80. Diez años más tarde, se convirtió en un partido y Walesa fue elegido presidente. El "Plan Polaco" para la Argentina se prepara para competir en 2019. La lista de diputados se va completando lentamente. El objetivo primordial es, dicen, "sacar a la oligarquía del poder, acompañar a un gobierno de transición y volver a ubicar en el primer plano al campo nacional y popular". Francisco habló de un candidato “amigable” para los yanquis. No es tiempo de ventilar nombres propios. Las razones de su plan, que sólo tiene escrito en su corazón y cabeza jesuita, y conversa mano a mano con los predicadores del laudatismo, están por salir a la luz.

La próxima aventura callejera contra el Gobierno de Cambiemos está prevista para el 4 de abril, a Plaza de Mayo. Será multitudinaria. La CGT duda de participar. La Multisectorial 21F, no.

Fuente: Ámbito