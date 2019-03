Un nene es fan de Duki, adivinó su contraseña de Instagram y subió una foto con un particular pedido

Duki protagonizó un simpático momento en Twiter e Instagram. El cantante de trap más conocido de Argentina fue “víctima” de un niño. Que no le hackeó, sino que le adivinó la contraseña de Instagram. Este pequeño fan logró algo de no creer.

“Anoche no me hackearon instagram, sino ke adivinaron ni contraseña, la cual era superbasica porke si no la olvido, y bueno un niño lo ke es ser duketo por un rato“, escribió Duki en un tuit.

Lo más gracioso y llamativo del caso es que el joven que se adueñó de la cuenta del cantante Duki probó con “Goku123”. ¡Y salió! La adivinó. Cabe destacar que el artista es un fanático tremendo de Dragon Ball, de ahí los nombres de sus cuentas de redes sociales (SSJ es Super Saiyajin, un término utilizado en la famosa ficción japonesa).

El niño publicó una foto suya y pidió que lo sigan desde la página de su ídolo. Ni bien se dio cuenta, el cantante de “Rockstar” y “Sin culpa” borró la publicación.