Victoria Beckham confesó que ella y sus hijos sufren de una enfermedad crónica

La diseñadora Victoria Beckham dio a conocer en una extensa entrevista que sus hijos heredaron una conocido trastorno que padece ella y que todavía no tiene cura. ¡Mirá de qué se trata!

Victoria Beckham confesó en una larga entrevista que brindó a un reconocido diario británico que tanto ella como sus hijos padecen dislexia autodiagnosticada. Un trastorno que lo pequeños heredaron y que aún no tiene tratamiento.

La revelación tuvo lugar cuando la ex “Spice Girls” fue entrevistada por un periodista del Financial Times. En ella, Jo Ellison le consultó sobre el éxito de sus hijos, pese a que no se trataba de logros académicos, según informó el portal Vanity Fair.



En ese momento, Victoria Beckham reveló que Brooklyn de 20 años, Romero de 16, Cruz de 14 y Harper de 7 habían heredado dislexia autodiagnosticada de su familia.

Por otra parte, la empresaria contó cómo fue el momento en el que sus hijos le dijeron a su padre que no querían ser futbolistas. “Brooklyn fue el primero en decir que no quería jugar”, reveló la esposa de David Beckham. En tanto, los tres niños tenían un contrato con el club Arsenal, pero todos decidieron elegir otros caminos en sus carreras.