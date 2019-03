Roberto Lavagna le contestó a Macri: "Que no se ponga nervioso, yo no puedo competir con los miles de trolls que tiene el Gobierno"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna respondió las críticas del presidente Mauricio Macri, analizó cuál debería ser el programa económico del próximo gobierno y habló de una posible candidatura presidencial en una extensa entrevista con Ernesto Tenembaum en la redacción de Infobae.

"Es evidente que Macri está nervioso, hay razones para que esté nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico", introdujo, y replicó: "En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía con crecimiento de 9%, inflación de 10%, superávit gemelo y creación de empleo, hablamos".

El domingo por la noche, en un reportaje con Luis Majul, el Presidente había señalado diversas decisiones adoptadas por Lavagna en su rol de ministro de Néstor Kirchner que -según su entender- fueron la raíz de los problemas económicos que hoy enfrenta la Argentina.

El economista, que aseguró que será candidato si logra un consenso de distintos sectores detrás de su figura, fue muy duro con la estrategia de Cambiemos de señalar a la "herencia" como responsable de los inconvenientes económicos: "Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, hay que hacer menos verso, menos marketing, y trabajar más".

Las siguientes son las frases más destacadas de la entrevista a Roberto Lavagna:

– (Sobre las críticas de Mauricio Macri en la entrevista con Luis Majul) "Es evidente que Macri está nervioso, tiene razones para estar nervioso: el país está mal, está muy mal en lo económico. Todos lo sabemos. La producción está cayendo a pico, 200 mil puestos de trabajo perdidos, inflación… El 'no llegamos a fin de mes' es lo que los argentinos sienten".

– "Lamentablemente, Macri ha actuado con mucha soberbia. Va a terminar su gobierno de cuatro años con tres con caída de la producción, y solo uno positivo. El promedio es claramente negativo. Sigue insistiendo en que este es el único camino y no: este camino nos lleva a acá. Hay que bajarse de la soberbia y pensando por qué estamos acá".

– "En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía creciendo al 9%, con una inflación debajo del 10%, con superávit fiscal, superávit en las cuentas en dólares, y con entre 1.800.000 y 2.000.000 de puestos de trabajo creados, volvemos a hablar".

– "En este contexto, las retenciones no sirvieron para nada. Hay que acostumbrarse a que la economía no puede verse de a pedacitos. Medidas que en determinados programas pueden servir, en otro no sirven para nada. Aplicar retenciones en un programa de ajuste, como resolvió el Fondo para la Argentina, aporta muy poco. En un programa de crecimiento, tiene otro sentido".

– "La negociación con los acreedores se resume en dos palabras. Por cada peso que la Argentina debía, se llegó a un acuerdo de pagar 25 centavos. Las dos terceras partes aceptaron voluntariamente porque entendieron cuál era la situación del país. Hubo una pequeña parte que terminó de negociar Macri: por cada dólar debido, pagaron 1,50. Eso no es una negociación y responde todo. Hay que acostumbrarse a mirar los datos y no el discurso, el verso".

– "En Economía, devaluar devalúa cualquiera. Este gobierno devaluó y no pasa nada porque devalúan en un contexto en el cual lo único que producen es inflación. Cuando me tocó asumir, la inflación era 10,4% mensual. Íbamos, como decían algunos consultores que hoy todavía hablan, camino a la hiperinflación. La clave, cuando uno tiene que acudir a una medida que no es simpática, es lo que uno hace después para que los precios no se coman la devaluación".

– "Cuando uno está en una situación de inflación tan alta, de muy alto endeudamiento y demás, lo primero que tiene que hacer es llamar a los distintos sectores sociales e intentar un acuerdo económico-social. Esto es imprescindible. Existió en 2002, fue parte del programa. Así como hubo un presidente con vocación de consenso, un equipo económico con una política distinta y una sociedad que comprendió, hubo un marco con los factores de poder, empresarios, sindicatos y demás que fue el diálogo argentino. Participó la Iglesia y los partidos políticos y ayudó a crear el marco para que los precios no se comieran el trabajo inicial que se había hecho".

– "Es inevitable hacer un programa de esta naturaleza. Va a haber que hacer una convocatoria a un programa económico social que haga sostenibles algunas medidas que hay que tomar. Después de 8 años, porque venimos de un gobierno que fracasó también y provocó una economía estancada, uno no tiene nada para repartir, son algunos sectores de la sociedad los que tienen que hacer un esfuerzo adicional y no por mucho tiempo. Cuando la economía empieza a funcionar, todos ganan plata".

– "En lugar de un círculo recesivo, hay que generar un círculo de aumento del empleo, ahí es donde llegan las inversiones en serio. Las inversiones no llegan porque el Presidente se pasea por el mundo y dice cosas bonitas. Las inversiones llegan cuando hay rentabilidad".

– "¿De qué se queja Macri? Ha habido en la Argentina situaciones tremendamente peores que las que le han tocado a él. Por ejemplo, la del año 2002, que fue infinitamente más grave que lo que él heredó".

– "Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, hay que hacer menos verso, menos marketing, y trabajar más".

– "Este es un gobierno autista que cree que lo sabe todo. Recita sobre el mejor equipo del mundo y tiene nada más el 35% de los votos. Quiere quedarse con el Consejo de la Magistratura con el 35% de los votos. Tiene actitudes anti-democráticas. Argentina es así porque primeras minorías se creen que han sido llamados a tener todo el poder y quedarse para siempre".

– "Cuando usted se equivoca y ordena sólo un precio de la economía, como son las tarifas, con variaciones de hasta 1.000 por ciento, en realidad está desordenando todo. El ordenamiento de las tarifas no puede ser sin límites. Las tarifas llegaron a niveles absurdos simplemente porque los amigos que están en las empresas energéticas tienen que invertir y entonces invierten con la plata de los argentinos".

– (Sobre el viaje de CFK a Cuba y las declaraciones de Mauricio Macri sobre su padre) "Me parece patético que uno use a la familia con fines electorales".

– (Sobre los cuadernos de la corrupción) "Veo que efectivamente era tan extendido el proceso que un número muy grande de empresas ligadas a la construcción y a relaciones con el Estado han participado. Eso crea un problema, pero hay antecedentes internacionales como el mani pulite en Italia, que no se repusieron nunca del efecto de algo que era positivo".

– "El proceso judicial es positivo, tiene que llegar hasta donde deba llegar. Yo siempre digo que no es un juez, son muchos jueces. Están las cámaras, eventualmente la Corte, fiscales… La Justicia no depende de una sola persona. Cada caso depende de un grupo de 20, 25 personas. Es lo que nos sirve a todos como una garantía. Eso debe continuar, después hay que hacer un intento para diferenciar entre las empresas y quienes las dirigieron, un proceso en serio de limpieza".

– "Yo decía que Macri tiene que estar muy preocupado por el estado en que se encuentra el país. Por lo que no debe preocuparse demasiado, es que algunos hablemos con una versión distinta. Al fin y al cabo yo trabajo con un pequeño grupo de personas, con limitaciones de todo tipo, no puedo competir con los miles de trolls que tiene el Gobierno, encargados de difamar, pagados con la plata de todos nosotros. No tengo estructuras mediáticas, no tengo nada. Tranquilo, que no se ponga nervioso".

– "Las personas no somos una sola cosa. No me encontré con el Tinelli que hace bailar en el caño, no tengo ninguna crítica porque ha sido muy exitoso en eso. En todo caso, me encontré con el empresario que paga 400 sueldos por mes, que hace producciones en un sector de la economía donde la Argentina es competitiva y puede serlo por sus características particulares. Yo me encontré con un empresario de ese sector que además tiene otras actividades".

– "Cuando hablan de mi relación con Barrionuevo sale el gorilaje que cree que los sindicatos tienen que desaparecer. Cuando uno rasca un poquito, detrás de eso están quienes piensan que los sindicatos no tienen que existir y yo pienso lo contrario. Los sindicatos cumplen un rol fundamental, pero puede ser que haya que hacer reformas como en muchas áreas".

– "Ser soberbio es insistir en que este es el único camino. En todo caso, este es el único camino que se le ocurrió a él, al Fondo y a mucha gente que gana mucho dinero con este proyecto. Soberbia es eso".

– "Hace muchos años que yo estoy fuera de cualquier función pública. Soy un ciudadano común sin ninguna ventaja. Si algo he recibido, es la actitud de la gente de reconocer… En general me dicen: 'Usted nos sacó de la crisis' y yo les respondo: 'Formé parte de un equipo que individualizó el camino, pero el esfuerzo fue de la sociedad'".

– "La actividad política es transitoria y cuando no es transitoria, va por mal camino. Cuando a uno le tocó, los resultados están ahí para quien los quiera ver".

– "El trabajo de ahora es infinitamente más fácil que el de antes".

– "El problema son los capitales especulativos que suelen salir ante la menor duda. Eso pasa porque usted los dejó entrar. Usted tiene que dejar entrar a los capitales que vienen a hacer fábricas o para producir servicios".

– "Cuando usted va a Davos y le hacen monerías, generalmente son capitales especulativos. Los capitales serios esperan a ver qué hacen. Y como vieron lo que hicieron, no vinieron".

– "No sé cuáles son los objetivos de Macri. Hay tanto marketing… Un día habla de brotes verdes, no sé… Toda la discusión fue si el error había sido el gradualismo en vez del shock. Todo el mundo cree que esa es una discusión correcta y yo creo que es una discusión que no sirve para nada".

– "Si usted se propone ir a Misiones y toma el camino para Bahía Blanca, se equivocó. Después, que lo haga a 100 o a 120 kilómetros por hora, no cambia nada. El problema fue ese: un enfoque equivocado".

– "Perón no era peronista, era justicialista. Al peronismo se lo usó para todo: para hacer políticas de izquierda y de derecho. El Justicialismo es un movimiento que tiene en su interior sectores social-cristianos y sectores social-demócratas. Esa es la esencia".

– (Sobre su candidatura presidencial) "No es una cuestión de dudas, es una cuestión de condiciones. Si estoy hablando de un gobierno de unidad nacional, donde haya sectores del justicialismo, del radicalismo, del socialismo de Santa Fe y de todo el país, de partidos más chicos, del desarrollismo… Si empieza a cobrar forma, bueno, a lo mejor tiene sentido pensar en alguna candidatura. Si eso no cobra forma, al país lo va a seguir gobernando el Fondo Monetario Internacional y los fondos especulativos".

– (Sobre la grieta) "¿Quiénes crearon la división en la sociedad argentina? Esos dos sectores. Esto se trata de crear algo distinto, de rescatar a la gente que pudo haber estado y hoy tiene desilusión con uno o con el otro. Hay que ofrecerles un camino distinto, en el centro".

– "Se vive hablando de 70 años de decadencia. A medida que la crisis avanzó, fueron alargando el período. En cualquier momento van a llegar a Cristóbal Colón. Yo creo que hubo grandes hombres en esos tiempos. Hubo un Perón que incorporó masas importantes a la participación política, hubo un Arturo Frondizi con una visión de país a 50 años, hubo un Arturo Illia que fue un ejemplo de honestidad y simplicidad… y más cerca un Alfonsín y un Duhalde que supieron hacer lo que hacía falta".

