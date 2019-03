Marcos Peña confía en la reelección de Macri y cree que Cristina y Lavagna son “propuestas antiguas, conservadoras”

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, descartó este martes la posibilidad de que la gobernadora María Eugenia Vidal sea la candidata de Cambiemos a la presidencia y se mostró confiado en la reelección de Mauricio Macri.

"El que espera o el que piense que Mauricio está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce", dijo Peña, en una entrevista con Infobae.

Consultado sobre si imagina "una hipótesis de trabajo" sin el jefe de Estado como postulante al Ejecutivo, el funcionario fue tajante: "No". Y señaló a "la discusión entre resignación y esperanza" como la clave para los meses próximos.

"La decisión de seguir transformando el cambio y salir de esa mediocridad, frustración y fracaso que acumuló la Argentina durante mucho tiempo. Esa es la discusión central, es una discusión que hace al día a día de la vida y del futuro de los argentinos. (...) Si sólo mira la coyuntura y el corto plazo y no se profundiza lo más probable que es que repita lo que llevó a esta frustración y fracaso de muchos años", aseveró.

Respecto a las figuras de Cristina Kirchner y Roberto Lavagna como principales referentes de la oposición de cara a las elecciones, el jefe de Gabinete opinó que se trata de "propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias, porque es volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007…".

"Yo creo que Cristina no es capaz de sumar un voto más que los votos de culto que ella tiene por la positiva. A lo sumo puede coleccionar votos que se frustren y que se decepcionen y que crean que no se puede transformar este país. Me preocupan más la resignación y el escepticismo", insistió.

Por otra parte, Peña defendió la gestión del gobierno, al asegurar que el país está "mucho mejor" de lo que estaba en marzo de 2015.

"Yo creo que el gobierno de Macri hizo una enorme transformación en todos los rubros. Si uno mira en calidad institucional, si uno mira en lo que tiene que ver con políticas sociales y desarrollo humano, lo que uno mira en términos de vínculos con el mundo, en la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la seguridad, en materia de desarrollo de infraestructura y energía y también en sentar las bases para una economía de crecimiento, creo que hicimos una enorme transformación. Si me decís si logramos todos los resultados a la velocidad que hubiéramos querido, por supuesto que no, obviamente no", dijo.

Y cerró: "Por supuesto (que le preocupan los niveles de pobreza, indigencia y desempleo), para eso nos metimos en esto. Ahora, la pobreza en el peor de los escenarios sigue estando igual que cuando nosotros llegamos de manos de un gobierno que decía que teníamos menos pobres que Alemania, o sea no creamos la pobreza nosotros".

Con información de www.clarin.com