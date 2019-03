Macri insistió con “ratificar el rumbo” y aseguró que se ve “una lenta recuperación” económica

Con el tono de campaña electoral instalado definitivamente, Mauricio Macri visitó este martes por tercera vez en lo que va de su mandato la localidad bonaerense de Olavarría, desde donde volvió a pedir ratificar el rumbo en los comicios de octubre y advirtió que “no se logra dejar atrás tantas décadas de engaño en solo tres años”.

En ese sentido, afirmó que el camino a seguir es el de las reformas estructurales y puso como ejemplo lo que ocurre en países de la región como Uruguay, Chile o Perú, “que hace rato tienen estabilidad”, y resaltó la "lenta recuperación" económica que se percibe.

“No se logra dejar atrás tantas décadas de engaño en solo tres años. Pero estamos en el camino correcto. Les agradezco a cada uno que me dice ‘no afloje’. Yo les digo a ustedes que no aflojen. Yo estoy firme acá para ayudar, para dar lo mejor de mí para que salgamos adelante. Y estoy seguro que si mantenemos este rumbo, si demostramos esa convicción que el mundo está esperando de que no vamos a volver atrás, que vamos a seguir por este rumbo, eso va a acelerar la recuperación económica”, aseveró.

Macri arribó a Olavarría minutos después de las 9 y, entre otras actividades, visitó un jardín de infantes y recorrió la planta de la empresa Loma Negra. Allí, agradeció al sector empresario porque “no cambiaron sus planes, se aferraron fuerte al timón y mantuvieron el rumbo”.

“Eso es lo que estamos haciendo como país. Así como ustedes no creyeron que había ninguna receta mágica, que no había ningún atajo, nosotros como Gobierno creemos lo mismo. Argentina ya probó muchas veces, a lo largo de estos 50 o 60 años, recetas milagrosas, atajos que solo nos llevaron a frustrarnos, a fracasar, en vez de creer en nuestra capacidad, en nuestra fuerza colectiva, en lo que somos capaces los argentinos si trabajamos en un rumbo claro, que es lo que estamos haciendo ahora”, afirmó.

El presidente habló también de una “lenta recuperación” económica y resaltó que “febrero sorprendió con un muy buen número: 921 mil toneladas de cemento vendidas 17 % más que en enero”. “Diciembre fue mejor que noviembre; enero, mejor que diciembre; febrero, mejor que enero; y marzo ya viene mejor que febrero. Esto marca que vamos en una lenta recuperación hacia lo que todos necesitamos, un país que gane dinámica, que vuelva a generar nuevamente un nivel de actividad que nos permita a todos tener una mayor tranquilidad”, añadió.

“Esto no significa que hemos llegado a donde queríamos llegar. Esto significa que estamos saliendo de ese pantano al que habíamos entrado en abril del año pasado. Y esta vez, a diferencia de otras veces en la historia de nuestro país, lo estamos haciendo sobre bases sólidas, en serio. Cuando hablo de atajos les hablo de la cantidad de veces que hemos puesto controles, cepos. Como el último, que destruyó las exportaciones, fue un suicidio económico. Por eso no volvimos a volver a caer en esa trampa”, concluyó Macri.

Con información de www.clarin.com