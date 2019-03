Desespera Cambiemos: El "Círculo Rojo" le suelta la mano a Macri

Si bien en 2015 Mauricio Macri fue el candidato elegido por las principales empresas del país, sobre todo las que necesitaban una relación aceitada y productiva con el Estado, actualmente el Presidente asiste a una especie de abandono de parte del “Círculo Rojo” empresarial. Algo que, en plena campaña presidencial, resulta más que preocupante para Cambiemos. En ese contexto, sumado a los conflictos judiciales y a las mediciones que no levantan, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió este martes (19/03) con los tapones de punta contra todos los posibles candidatos. Y, por supuesto, a defender al Presidente.

Cabe destacar que, en el marco del fracaso económico reinante, hasta la propia empresa Mirgor -fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo- inició despidos.

El diario Ámbito Financiero publicó hoy una interesante nota titulada "El divorcio entre Macri y el 'Círculo Rojo' empresarial" en la que da cuenta del proceso que comenzó como una luna de miel entre Macri y los empresarios, en diciembre de 2015, y que ahora dicho vínculo atraviesa una fuerte crisis.

Algunos fragmentos de dicho artículo:

"El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió como jefe de Estado, y comenzó lo que parecía una luna de miel entre el nuevo presidente y los representantes de las mayores compañías del país. Especialmente las vinculadas a la construcción, los servicios públicos, la energía, la comunicación y el transporte. Esto es, la infraestructura básica del país. Macri afirmaba en esos tiempos que sólo con su llegada al poder, se generaría una sensación de confianza tan fuerte que, más temprano que tarde, llegarían las tan deseadas inversiones que el país necesitaba. Incluso, en campaña, el candidato les había puesto número: u$s10.000 millones anuales, sólo en los primeros años. Los empresarios que debían decidir esas inversiones, sólo esperaban que cambiaran las tormentosas reglas de juego de los tiempos kirchneristas, que hubiera un reconocimiento formal de la necesidad de cambiar la estructura macroeconómica del país y que, pronto, comenzaran a abrirse los negocios para los diferentes sectores de la retrasada infraestructura de la Argentina".

"Los primeros pasos fueron auspiciosos. Se bendijo la salida del cepo y la negociación con los acreedores para terminar con el vergonzoso default. Sin embargo, hacia marzo de 2016, las sensaciones comenzaron a nublarse. La falta de reacción del Gobierno con el avance en el capítulo tarifario, los escasos éxitos en la pelea contra la inflación y la falta de claridad sobre el rumbo definitivo al que apuntaría la economía del país (sumado a cierta debilidad política del Gobierno en un Congreso con oposición mayoritaria), trajeron mucha precaución en esa parte del 'Círculo Rojo'. Desde ese momento privó más la prudencia que la acción directa en la aceleración de las inversiones reales. (...) Hubo una segunda sensación de luna de miel. Fue entre el 5 y el 7 de abril de 2017, cuando Mauricio Macri fue anfitrión del World Economic Forum (WEF) de Davos en Buenos Aires y donde el Gobierno recreó lo más parecido posible a un “clima de negocios” en el país. En esos días estuvieron en los pasillos del CCK muchos de los más importantes empresarios del mundo. Y todos los del país, incluyendo varios de las nuevas generaciones que tanto entusiasmaban a Macri en aquellos días. El Foro pasó, también las victoriosas elecciones legislativas de octubre de ese año, sin que las inversiones reales se hicieran presentes. Al menos en un volumen significativo".

"Hasta que llegó la crisis del 2018. El Gobierno sufrió en abril del año pasado una profunda desilusión. Muchas de aquellas inversiones financieras amigas decidieron que era el momento de ejecutar ganancias y retirarse del país, dando comienzo a la crisis que aún azota a la Argentina y mostrándole al oficialismo que, en realidad, la promesa de la llegada de capitales productivos al mercado local había sido, ante todo, una ilusión. Salvo casos puntuales de rentabilidad asegurada y proyección futura (Vaca Muerta), los dólares reales para infraestructura y producción nunca llegaron. Olivos ya había tomado nota de la realidad. El diálogo con el “Círculo Rojo” empresarial estaba ya maltrecho".

"Fue en el marco de la crisis del 2018 donde se desató la tormenta final. El primero de agosto de ese año el juez Claudio Bonadio abrió la 'Causa de los Cuadernos' caratulada como 'Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita'; en la cual los principales empresarios argentinos vinculados a la obra pública, el transporte y la energía (salvo muy contadas excepciones) se vieron directamente involucrados. Al punto de llegar a confesar el pago de coimas a funcionarios del anterior gobierno con nombre, apellido y cargo. En el listado figuraban a pleno los integrantes de ese 'Circulo Rojo'".

"Los empresarios involucrados esperaron el momento en que desde el Ejecutivo se abriera una instancia de protección y comprensión ante las acusaciones y que, de alguna manera, fueran sólo los integrantes del kirchnerismo los señalados responsables de manera directa de los múltiples ilícitos (...). Pasaron semanas, luego meses, y esta protección nunca llegó (...)Lentamente comenzó a crecer una sensación de 'desprotección' entre los privados; hasta que en las últimas horas las sospechas estallaron".

"La reflexión del 'Circulo Rojo' empresarial es hoy simple: si el Presidente confesó, a pocos días del fallecimiento, que su padre aceptó hechos de corrupción, ¿qué queda para el resto de los integrantes de ese grupo que aún están vivos y que, a diferencia de Franco Macri, y pese a que confesaron ante la justicia el pago de sobornos, pueden pasar un tiempo importante en prisión? Lo que antes era sensación de desprotección, desde la declaración del domingo fue tomado, abiertamente, como una provocación. Y, para muchos, la sentencia de divorcio".

Sin el apoyo de los empresarios más importantes de la Argentina, Cambiemos pierde -como mínimo- un importante caudal de votos de cara a las próximas elecciones, en las que Macri busca su reelección. Y ya resulta evidente el nerviosismo que hay en la Casa Rosada. De hecho, en la entrevista que le brindó a Luis Majul, Macri se mostró por momentos más nerviosos y enojado de lo habitual.

En este contexto, Marcos Peña salió hoy con los tapones de punta. "El que espera o el que piense que Mauricio está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce", dijo el funcionario en una entrevista con Infobae.

Consultado sobre si imagina "una hipótesis de trabajo" sin el jefe de Estado como postulante al Ejecutivo, el funcionario fue tajante: "No". Y señaló a "la discusión entre resignación y esperanza" como la clave para los meses próximos.

"La decisión de seguir transformando el cambio y salir de esa mediocridad, frustración y fracaso que acumuló la Argentina durante mucho tiempo. Esa es la discusión central, es una discusión que hace al día a día de la vida y del futuro de los argentinos. (...) Si sólo mira la coyuntura y el corto plazo y no se profundiza lo más probable que es que repita lo que llevó a esta frustración y fracaso de muchos años", aseveró.

Respecto a las figuras de Cristina Kirchner y Roberto Lavagna como principales referentes de la oposición de cara a las elecciones, el jefe de Gabinete opinó que se trata de "propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias, porque es volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007…".

"Yo creo que Cristina no es capaz de sumar un voto más que los votos de culto que ella tiene por la positiva. A lo sumo puede coleccionar votos que se frustren y que se decepcionen y que crean que no se puede transformar este país. Me preocupan más la resignación y el escepticismo", insistió.

Por otra parte, Peña defendió la gestión del gobierno, al asegurar que el país está "mucho mejor" de lo que estaba en marzo de 2015.

"Yo creo que el gobierno de Macri hizo una enorme transformación en todos los rubros. Si uno mira en calidad institucional, si uno mira en lo que tiene que ver con políticas sociales y desarrollo humano, lo que uno mira en términos de vínculos con el mundo, en la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la seguridad, en materia de desarrollo de infraestructura y energía y también en sentar las bases para una economía de crecimiento, creo que hicimos una enorme transformación. Si me decís si logramos todos los resultados a la velocidad que hubiéramos querido, por supuesto que no, obviamente no", dijo.

Y cerró: "Por supuesto (que le preocupan los niveles de pobreza, indigencia y desempleo), para eso nos metimos en esto. Ahora, la pobreza en el peor de los escenarios sigue estando igual que cuando nosotros llegamos de manos de un gobierno que decía que teníamos menos pobres que Alemania, o sea no creamos la pobreza nosotros".

# Mirgor, en crisis

La crisis económica que afecta a los empresarios y a la población en general -que es la que más sufre- también llegó al clan presidencial.

En las últimas horas se conoció que el grupo Mirgor, conocido por haber sido fundado por Macri, le anunció al personal que pretenden avanzar con más de 60 despidos, suspensiones y reducción horaria para el personal.

Por estas horas se desarrollaban reuniones para tratar de avanzar en algún acuerdo al respecto, consignó PolíticaTDF. El cuerpo de delegados y los representantes de la empresa para tratar de destrabar la situación.

Se entiende la empresa "estaría violando el acuerdo firmado recientemente", de concretarse los más de 60 despidos planteados.

Además, la patronal pretendería avanzar con suspensiones y reducciones horarias entre el plantel que quede vinculado a la empresa.

Mirgor es actualmente una firma propiedad de Nicolás "Nicky" Caputo, el íntimo amigo de Macri y su socio fundacional.

Fuente: Urgente 24