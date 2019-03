Cristina colecciona procesamientos

Lo determinó el juez federal Claudio Bonadio. Es por presuntas irregularidades en la ayuda económica a empresas ferroviarias y de transporte público automotor durante la gestión de la ex presidenta

El juez federal Claudio Bonadio dictó este martes dos procesamientos con prisiones preventivas a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de dos causas en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte público.

El magistrado procesó a la ex mandataria por “asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y administración fraudulenta” por hechos, desprendidos de la causa de los cuadernos, vinculados con subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor, informaron fuentes judiciales.

El juez Bonadio sostuvo que la ex presidenta es "la jefa de una asociación ilícita" de la que participaron los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos procesados con prisión preventiva.

La ex presidenta, que por estos días se encuentra en Cuba junto a su hija Florencia Kirchner, atravesará los procesos judiciales en libertad porque goza de fueros parlamentarios pero sumará dos nuevos pedidos de desafuero.

En cuanto retorne al país la ex mandataria recibirá una notificación judicial para que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a notificarse de los dos nuevos procesamientos en su contra.

Bomadio también procesó, aunque sin prisión preventiva, a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos por los subsidiados investigados y para acceder a la explotación de esos servicios.

Entre los empresarios procesados por haber pagado coimas a a ex funcionarios kirchneristas se encuentran Sergio Taselli, Claudio Cirigliano y Gabriel Romero (ferrocarriles) y Aldo Roggio (ferrocarriles y subte).

Entre los procesados por las supuestas irregularidades en el otorgamiento a los subsidios para el transporte de pasajeros en colectivos, están el empresario Mario Cirigliano y Pedro Ochoa Romero (ex Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT).