Patricia Bullrich: “El velorio de Néstor Kirchner fue una puesta en escena”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó este martes de "puesta en escena" el velorio del ex presidente Néstor Kirchner y lo comparó con el video en el que cual la ex mandataria Cristina Fernández explicó los motivos de su reciente viaje a Cuba.

Invitada al ciclo televisivo #días, que conduce Luis Majul, Bullrich se explayó sobre la grabación que la ex presidenta difundió a través de sus redes sociales, en la cual explicó las razones de su viaje a La Habana y contó detalles sobre el estado de salud de su hija Florencia.

"El video es parte del modelo de publicidad que utilizaron durante mucho tiempo. El velorio de Néstor Kirchner fue lo mismo, fue una puesta en escena, el duelo y toda la situación. Existe el dolor, pero también existe un montaje sobre el dolor, una propaganda. Le construyen una propaganda que intenta romper ciertas barreras de sensibilidad", dijo la ex diputada.

Además, al referirse a la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al gobierno, Bullrich opinó sobre los dichos de Graciana Peñafort, una de las abogadas referentes del kirchnerismo, quien avisó que, en caso de volver al poder, pediría la creación de un "Ministerio de la Venganza".

"Me parece que entra en la lógica de un país donde la ley se acomoda al poder. La venganza y el asesinato, físico o no, siempre han pasado. Stalin mató a 20 millones de personas... y lo comparo porque la lógica del modelo del poder es la misma: el poder es uno solo, no hay división de poderes, la Justicia defiende los derechos de los gobernantes y no de la sociedad, los medios responden a ellos, ese es el modelo de sociedad que han planteado", respondió la ministra utilizando una llamativa analogía.

Bullrich también hizo mención a las escuchas judiciales que se difundieron en las últimas horas en las que Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, habla con la esposa de Julio De Vido y le pide "que los compañeros no canten".

"A mi no me sorprende, porque el kirchnerismo ha sido la gran violación de la ley, el país al margen de la ley. La omertá (la ley de silencio, código de honor de las mafias) es el sistema que ellos defienden, para ellos la justicia es como dijo el intendente de San Antonio de Areco, 'pongamos militantes nuestros en la Corte Suprema de Justicia', creen que la justicia está para defenderse entre ellos".

Por último, Bullrich dio información sobre la causa de los dos ciudadanos iraníes detenidos por ingresar al país con documentación falsa. "Creo que son una pareja que tiene muchos signos de interrogación. Lo que le han dicho al juez es una parte de lo que se investiga. La otra parte intenta saber sobre su conducta, sobre qué vienen a hacer, qué tienen en sus teléfonos, en sus computadoras. Hoy nos enteramos que tienen abierta una causa por falsificación de documentos en Portugal. No nos vamos a creer la teoría del adulterio así nomás, pero tampoco vamos a decir que porque son iraníes son terroristas", explicó.

