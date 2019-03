Nuevamente Viotti.... metió la pata

En octubre pasado, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, presentaron un proyecto a partir del cual pretendían crear por ordenanza una mesa de coordinación con representantes del Hospital Jaime Ferré, el Municipio, el Nodo de Salud y el Concejo Municipal, para articular políticas de Atención Primaria de la Salud (APS) en la ciudad, que se desarrollan en los 11 centros barriales, el Hospital y una red de agentes territoriales y otros organismos.

De acuerdo a lo que pudimos averiguar , el proyecto se va a modificar por cuestiones formales. Es que una ordenanza no puede obligar a otros niveles del Estado (como la Provincia). En cambio, una resolución podría invita a que esto ocurra.

Ante este proyecto, fue convocada ayer la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Brenda Vimo, para dar su visión respecto de esto. Luego del encuentro y en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó: "mi intención era plantearles que cada cosa que hacemos tiene que ver con atención primaria. Por ejemplo, votar por la ordenanza de pirotecnia cero es atención primaria porque eso genera bienestar en la gente, en niños, en ancianos, en animales, en personas con discapacidad. Que nos ayuden a reclamar para que lleguen las obras necesarias para que haya cloacas y agua potable es atención primaria. No tiene que ver solamente con la atención a los pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, la APS "es cuando el Estado generen herramientas políticas para que haya la menor inequidad social, o sea que, no haya diferencias entre una persona y otra en el momento de adquirir algún beneficio. Salud se debe entender como el bienestar psicológico biológico y social".

"Creo que uno trabajando en cualquier ámbito de la política está siendo atención primaria siempre y cuando entienda que el bienestar social es una política de estado de salud. Lo que yo planteaba es que hacer una comisión más o un comité más cuando hay varios en la ciudad y seguir discutiendo sobre lo mismo cuando los que somos funcionarios tenemos que ejecutar más que se reuniéndonos", sentenció. "Una reunión con los mismos actores implica que los médicos dejen de atender en los centros de salud", agregó.

"Hay una política de salud del Gobierno nacional y desde el estado local tenemos que potenciar las acciones para reclamar que eso no suceda. Queda claro lo que hay que hacer", dijo, en referencia a la merma en las vacunas y a la quita del Hospital de Niños "Orlando Alassia" de la nómina de nosocomios en donde se realizan operaciones cardiovasculares por cadiopatías congénitas.

"MAS COMPLEJO

Y ANGUSTIANTE"

Según Vimo, este 2019 comenzó "más complejo y más angustiante. Cada vez pasan más cosas que uno puede creer. Trabajo en salud pública desde hace 20 años y estaba acostumbrada a poder brindar las necesidades básicas, como la medicación y la verdad es que cada vez es más complejo. Uno ve que se están vulnerando los derechos de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nosotros mismos".

En cuanto a la redirección de partidas, indicó que ante la previsión de que este año iba a ser así, se amplió el presupuesto en su área. "Era una crónica anunciada. Pero bueno, recién estamos en marzo y es un año largo. La demanda creció ampliamente en alimentos, en medicamentos, en asistencia y también en los pozos negros. Es que antes en una casa vivían 4 personas y podían pagar $400 para pagar el desagote del pozo. Pero ahora, ante la imposibilidad de pagar alquileres, se van juntando en una misma casa. Entonces, ya no son 4: son 8. Las boletas de luz son más caras, el pozo negro se llena más rápido....Cada vez es más difícil poder cumplir con la demanda.", completó.

Fuente: La Opinión