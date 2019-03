Axel Neri, el galán del momento, reveló cómo se cuida

Axel Neri está pasando por un gran momento de su carrera. El modelo comenzó a hacerse conocido gracias a sus divertidas apariciones en el programa Otra Noche Familiar, conducido por Guido Kaczka por Canal Trece. Su rol consiste en sostener el micrófono a los participantes del juego de las preguntas conocido como “el pantano”, donde, en caso de contestar dos veces incorrectamente, caerán desde una plataforma en una pileta de agua. Además, es quien baila cada vez que una familia gana algún premio.

Su apariencia física llamó la atención y, en diálogo con la Revista Pronto, el modelo de 29 años reveló cuál es la clave para mantener su cuerpo: “Hace cuatro años que llevo un estilo de vida fitness. Hago deporte, no tomo alcohol y me alimento de manera consciente”, contó Axel Neri. Y agregó que intenta comer alimentos orgánicos, aunque las pastas son su único “permitido”.

Consultado por su vida amorosa, Axel Neri reveló que acaba de empezar a salir con una chica: “Es una reina, me encanta. No tiene nada que ver con el medio. Es kinesióloga, y eso me hace bien”, reveló. Y hasta contó una infidencia: ella no conocía el programa, por lo que debió googlearlo.