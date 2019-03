"Yo cumplí, si Muriel y Viotti no lo hacen, están de acuerdo con Castellano"

Luego de la presentación judicial efectuada por Carlos Zimerman ante el Ministerio Público de la Acusación, Zimerman se refirió a la actitud de los otros candidatos y su invitación para que se comprometan a instar a que se investigue la obra pública del gobierno de Luis Castellano y al respecto señaló:

"Yo cumplí con lo prometido, pedí a las autoridades judiciales que investiguen la obra pública de Castellano y determinen si lo que se habla en la calle, lo que dicen los Concejales como Viotti y Bonino o los candidatos como Bottero, es real o no, ahora quiero saber qué qué a hacer ellos, por que no se comprometen, si es por qué tienen miedo o bien por qué hay cosas raras detrás"

"A Muriel no lo comprendo o mejor dicho, las dudas ya me invaden, por que no quiere que se investigue a Castellano, que tiene para esconder, me pregunto a diario"

"Es hora de que todos nos comprometamos, es hora de ser responsables, la ciudad se merece que tomemos posición"

"No quiero pensar en pactos, pero ruido me hace" , finalizó Zimerman