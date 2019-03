Sergio Uñac: "Banco a Lavagna y no sería un disparate ser su vice"

El gobernador de San Juan respaldó al ex ministro de Economía. "Sabe lo que tiene que hacer. Tiene conocimientos técnicos y visión política. Me parece que puede aglutinar distintos sectores que de otra manera no se podría", dijo

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, elogió al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y no descartó la posibilidad de acompañarlo en una eventual fórmula presidencial, en caso de que decida competir en los comicios de este año.

Cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó al mandatario si esa fórmula podría ser considerada un "disparate", Uñac respondió que no. "Si fuera un disparate estaría hablando mal de mí mismo porque de Roberto nunca hablaría mal", explicó.

No obstante, supeditó este potencial rol al resultado de las elecciones primarias y generales a gobernador en su provincia, que se realizarán el 31 de marzo y 2 de junio respectivamente, y donde aspira a la reelección. "Imaginate a Lavagna sacándose una foto o poniendo de segundo a alguien que le fue mal en su territorio", dijo el gobernador.

Uñac describió al ex ministro como una persona "muy interesante que ofrece respeto internacional". "Tiene conocimientos técnicos y visión política. Me parece que puede aglutinar distintos sectores que de otra manera no se podría", agregó.



Además, el gobernador destacó que durante la gestión de Lavagna al frente del ministerio de Economía el país tuviera "superávit gemelos", es decir, fiscal y comercial.

Consultado por Novaresio acerca de sí se podía decir que el "bancaba" al ex ministro, Uñac no dudó en dar una respuesta afirmativa. "He conversado mucho con él, creo que sabe lo que tiene que hacer", agregó en el ciclo "LNE", que emite América.

Sin embargo, Uñac rechazó la postura negativa de Lavagna con respecto a la posibilidad de dirimir una candidatura en elecciones primarias. El gobernador se mostró de acuerdo con la tesis acerca de que el representante último de esta potencial coalición debe ser uno de consenso, pero aseguró que debe ser "con primarias".

"En agosto vamos a tener que ir a votar. La oposición debe ser responsable y constructiva. Nos tenemos que sentar a dialogar", indicó. Referentes de Alternativa Federal que ya han anunciado sus intenciones de competir por la presidencia, como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, insisten en la necesidad de que Lavagna se mida en las PASO.

En relación a la participación de la ex presidente Cristina Kirchner en un espacio político que incluya a Lavagna, Uñac dejó distintas definiciones. La más resonante, quizás, es que le sugeriría que no se presente a las elecciones presidenciales. De hecho, sugirió una reforma constitucional que limite la reelección presidencial a un sólo término.

"Ella debería ser parte de un nuevo armado, pero no quiere decir que sea quien lo encabece", aseguró. No obstante, una eventual pretensión de incluir a la ex presidente en el mismo armado político que Lavagna contrasta con la posición de ex ministro, quien ha expresado en distintas ocasiones que "la sociedad demanda salir de lo que ofrecen Macri y Cristina".

En esa línea, el gobernador se pronunció acerca de la necesidad de proponer una "alternativa superadora" a la dicotomía entre Cambiemos y el kirchnerismo. Aseguró que la polarización – "la grieta" – "es un mirada desde cuyo cristal se deforma la realidad". "Merecemos algo mejor", aseguró.

En otro pasaje de la entrevista, Uñac calificó negativamente al gobierno de Cambiemos: "Puede analizarse desde sus propias palabras. El (Macri) ha dicho que la sociedad está enojada. Eso es ilustrativo. No cumplieron con las expectativas que ellos habían propuesto y los argentinos se habían esperanzado con que pudieran cumplir".

Además, suscribió una declaración previa de Lavagna, quien había asegurado que Macri va a dejar una "herencia peor" que la del kirchnerismo.



En otro orden, el gobernador se refirió a la entrevista que el presidente dio el pasado domingo. Y, en particular, a la frase sobre su recientemente fallecido padre, de quien dijo que cometió delitos al ser "parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Sobre esto, Uñac fue crítico: "Si no se lo dije en vida, no se lo hubiera dicho muerto". A su vez, cuestionó "la falta de actuación (judicial) en vida del padre". "Si estaba cometiendo un delito y el lo sabía…es un tema de mucha discusión", agregó.

Finalmente, expuso su postura respecto de la legalización del aborto: "Respeto la posición que busca la legalización. Desde San Juan, quizás en parte por la formación, donde la Iglesia tiene una fuerte presencia, votamos en contra". "Pero en San Juan estamos adheridos al protocolo ILE. Lo mío es una cuestión de buscar equilibrios. Estoy seguro de que en San Juan lo hemos logrado", concluyó.

Fuente: Infobae