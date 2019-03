Sin confrontar, Garavano le advierte a Carrió que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice”

Elisa Carrió versus Germán Garavano, capítulo mil. Así puede resumirse la relación entre una de las piezas clave de Cambiemos y el ministro de Justicia. La última versión del enfrentamiento se dio en las últimas horas, cuando la diputada trató públicamente de “imbécil” al funcionario.

Garavano, fiel a su estilo, evitó confrontar abiertamente, aunque si bien dijo que está “acostumbrado” a las declaraciones de “Lilita”, advirtió que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice”.

"Estoy acostumbrado a las declaraciones de Elisa Carrió; son estilos diferentes... a ella le ha dado resultado ese estilo y yo respeto eso. Después, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice", sostuvo el ministro este miércoles en declaraciones a radio Mitre.

"Yo no tengo trato con imbéciles. En general me preservo", había dicho Carrió el lunes cuando le consultaron si había recompuesto su relación con Garavano. La líder de la Coalición Cívica recordó que ese adjetivo significa "falto de inteligencia" y que "no es un insulto", según la Real Academia Española.

"Ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, construcción política y apoyo al presidente; tiene un estilo y actitudes diferentes a las que tendría yo”, ahondó hoy Garavano.

El ministro agregó que “este es el juego de la democracia y de los ministros” y, risueñamente, contó que “en redes sociales me dicen cosas mucho peores que lo que dice la diputada".

Consultado sobre las definiciones del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en la apertura del año judicial, Garavano aseguró que “el diagnóstico es tremendo pero es el más acertado que se ha visto en mucho tiempo en términos de la situación judicial”.

“El presidente de la Corte Suprema está diciendo a los jueces que el gran valor de la Justicia es resolver los conflictos, pero que hoy la gente no le cree a esa Justicia y por eso los conflictos no se resuelven... esa es la situación terminal a la que hace referencia. Es la primera vez que escucho a la Corte hacer una autocrítica tan profunda", aseveró.

