En su paso por Córdoba Roberto Lavagña aseguró que no se encuentra de campaña porque no es candidato.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró en su paso por Córdobaque no se encuentra en "campaña" electoral porque no es candidato, y manifestó que viene trabajando para conformar el "consenso de un Gobierno de unión nacional".

Luego de participar en una actividad en la Fundación Mediterránea realizó declaraciones a la prensa: "Mi tarea es hacer el esfuerzo para construir consenso. Trabajo para eso. No estoy de campaña en Córdoba porque no soy candidato".

Lavagna volvió a insistir con la necesidad de lograr consensos para "evitar tener que elegir entre dos alternativas que fracasaron". En ese sentido, analizó las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri y consideró que ambos Gobiernos comparten "el estancamiento y el fracaso".

"Argentina tiene hoy entre 7 y 8 millones personas que están o desocupadas o subocupadas. Hay más del 30% de los argentinos que están en una situación insostenible. Argentina tiene hoy el 48% del parque industrial parado o de bajísima productividad", expresó.

En ese sentido, el exfuncionario durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner agregó que la única solución duradera para combatir los desequilibrios fiscales "es la movilización del trabajo, de la producción, del consumo y la exportación".

Lavagna también fue consultado sobre si, en una posible gestión presidencial, impulsaría un indulto a los dirigentes políticos o empresarios condenados por casos vinculados a la corrupción. "Terminantemente no", respondió y consideró que se trata de situaciones vinculadas al Poder Judicial.

También se refirió al encuentro que tuvo con Marcelo Tinelli y su posible incursión en el mundo de la política: "Hay que prestarle la atención que se merece porque es un empresario exitoso, con preocupación social", expresó.

