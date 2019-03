“La recontra cag…”, el sincericidio de Nazarena Vélez que involucra a la mujer de Agostin

Nazarena Vélez habló sobre cómo es su relación con la actual pareja de Daniel Agostini. Quien fue pareja de de la mediática actriz. En diálogo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, la actriz dio detalles sobre cómo fueron las cosas al principio con Laura, aunque todo cambió más adelante.

“Laura es una mujer increíble, que lo amó y lo ama profundamente a mi hijo Chyno (18), que está hace más de 10 años con Daniel. Es una mujer increíble, a la que recontra cagué a puteadas al principio. Me parece que las dos nos entendimos y nos dimos cuenta que cuando yo me puteaba con Daniel, también me puteaba con ella y ella me puteaba a mí”, comenzó Nazarena.



Y agregó: “Entendimos que las dos nada que ver, que yo me daba cuenta que ella lo quería mucho al Chyno. Entonces, cuando vos cambiás la energía, permitís que se acerque gente linda y que todo empiece a fluir”.

Además Nazarena Vélez describió la particular dinámica familiar: “Cuando te abrís, accedés a que se acerquen un montón de personas. Santino (8), el segundo hijo de Agostini, es el mejor amigo de mi hijo Thiago (8)”.

“Con todas las puteadas que nos dijimos. ¿Sabés por qué? Porque me permití relajarme con Daniel y hoy una de las personas con las que mejor me llevo es Laura, su mujer. Tiene que ver con que bajé la guardia y ya no quiero pelear más”, siguió Nazarena Vélez, que actualmente está en pareja con Santiago Caamaño.

“De repente no me hablo tanto con Daniel, pero él está completamente de acuerdo con la amistad de los chicos, que pasan un montón de tiempo en las diferentes casas”, cerró.