Sergio Massa: "Sería muy importante que Lousteau sea parte de Alternativa Federal"

El líder del Frente Renovador Sergio Massa se mostró a favor de incluir al diputado nacional Martín Lousteau dentro del espacio político que integra, Alternativa Federal. "Creo que sería muy importante que sea parte en las primarias, las elecciones o en el gobierno", aseguró en diálogo con Luis Novaresio en el programa "LNE" que se emite por A24.

En esa línea, Massa destacó que hay dirigentes valiosos en los distintos partidos políticos y consideró que hay "que tener la grandeza y la generosidad de construir un gobierno de unidad nacional" que potencialmente los incluya. A modo de ejemplo, destacó a Florencio Randazzo, Rafael Bielsa y Emilio Monzó.

Teniendo en cuenta que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se mostró en contra de competir en una elección primaria, el líder del Frente Renovador, al igual que el resto de los miembros de Alternativa Federal, fue consultado acerca de si aceptaría no celebrarlas.

"Es importante que podamos debatir y mostrar a la gente programas y coincidencias. Es necesario mostrar para que queremos gobernar la Argentina, sino parece una obra de teatro de revista, donde todos pelean a ver cual es su lugar en la cartelera", describió.



Además, reiteró que si llegara a perder las PASO pero su espacio ganara las elecciones generales, sería parte del gobierno. "Tengo vocación de liderar pero sobre todo la responsabilidad y obligación de ayudara a construir un nuevo gobierno en Argentina", dijo.

Sin embargo, rechazó las versiones que especulaban con una candidatura a gobernador de Buenos Aires que complementara la eventual postulación nacional de Lavagna. "Yo tengo vocación de ser presidente, no busco trabajo. Tengo una visión muy drástica de la provincia. Creo que sus problemas sólo se resuelven desde la nación", aseguró.



En otro pasaje de la entrevista, Massa dejó distintas definiciones respecto de temas tales como su análisis del Gobierno y su relación con Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

En primer lugar, se mostró extremadamente crítico de la gestión de Cambiemos, tanto de sus resultados como su accionar político.

Sobre la gestión, dijo: "Tienen una mezcla de soberbia, ineptitud e insensibilidad. Solamente alguien que no siente no puede ver que aumentó el pedido de comida en comedores, de gente pidiendo créditos para pagar la boleta de luz, que no puede pagar el alquiler".

Y continuó: "Macri va a dejar un país peor que Cristina. Su fracaso nos llevó a Venezuela. Somos lo más parecido a Venezuela después de tres años de Macri".

En consecuencia, indicó, el próximo gobierno deberá renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Yo lo dije cara a cara con el Fondo y con inversores en Washington. Este acuerdo, para el Gobierno que viene, es inviable", fustigó.



Con relación al presidente Macri en particular, Massa lo definió como alguien que tiene "baja tolerancia a la frustración", algo que dijo fue ilustrado por el tono de sus respuestas en la última entrevista que concedió al periodista Luis Majul.

En referencia al mismo reportaje, donde Macri indicó que su padre era parte de un "sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", Massa se mostró a favor de aplicar la ley de extinción de dominio a la herencia del Presidente "para que entre en estado de sospecha y un juez pueda revisar su origen".

Y agregó: "Cuando discutimos el blanqueo, el Presidente me pidió siete veces que incluyeramos a los familiares (entre los habilitados a entrar). Yo le dije que de ninguna manera. Hoy lo entiendo, el blanqueo permitía darle origen lícito a un dinero que parece es de origen ilícito".

Con respecto a Cristina Kirchner, reiteró que hace nueve años que no tiene diálogo y explicó: "A los votantes de Unidad Ciudadana les digo que no es tiempo de candidaturas de culto. No es tiempo de pensar en un candidato que pierda en segunda vuelta con Macri porque tenemos que darle a los argentinos un nuevo gobierno".

En esa línea, y haciendo énfasis en lo que considera son los fracasos de los gobiernos de Cambiemos y el kirchnerismo, aseguró que si la ex y el actual presidente declinaran ser candidatos "mostrarían dimensión de hombre y mujer de estado".

En el caso de Macri, dijo, "porque reconocería que va a la derrota y lleva a Cambiemos a la derrota", mientras que en el de su predecesora, porque "le importa más que haya un cambio de gobierno que su vuelta al poder".



En otro orden, Massa se refirió al caso que tiene como imputado y detenido al falso abogado Marcelo D'Alessio e involucra al fiscal Carlos Stornelli. Si bien se mostró a favor de que el juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, "investigue las cloacas de la Argentina, en las que bucean los D'Alessios de este mundo", defendió al fiscal federal.

"Stornelli me parece un fiscal probo. Lo conozco desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que no es extorsionador. Pero esta bueno que tenga que dar explicaciones, así como las pide, esta bueno que las de en marco de una discusión donde alguien afecto su buen nombre", dijo.

En esa línea, Massa ensayó una crítica al Poder Judicial y sugirió un sistema por el cual los magistrados tengan que revalidar sus puestos en intervalos regulares.

"Un intendente va a examen cada dos años, un gobernador también. Un juez va una vez y después nunca más. Tenemos que ir a un sistema donde cada cinco años hagamos una evaluación de causas en mora, tiempos procesales, denuncias contra el juzgado y sentencias efectuadas. Quien pase la calificación, pasa al casillero siguiente. El que no, se va", concluyó.

Fuente: Infobae