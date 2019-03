Durísima e inesperada frase de Pampita sobre sus 10 años con Vicuña

Después de que se conociese que está recientemente de novia con el empresario Mariano Balcarce, y de que trascendiera que ya se lo presentó a sus tres hijos, Pampita quedó envuelta en un torbellino de críticas.

En este sentido, Pampita salió a defenderse con los tapones de punta y le dedicó algunas palabras a nada más ni nada menos que Benjamín Vicuña, su ex marido y padre de sus tres nenes, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Me molesta que digan que salgo con uno y con otro. Soy una mujer y una madre intachable. Soy una mujer con muchos valores”, dijo la modelo a la revista Caras. Y continuó: “Cuando he estado en pareja con el padre de mis hijos, te puedo asegurar que he sido intachable. Y si después el amor resultó como resultó, no está en mis manos. Son cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquier mujer”.

Por último, Pampita aseguró de forma contundente: “Con mi vida amorosa, he hecho lo mejor que he podido”.

Recordemos que, actualmente, el actor chileno Benjamín Vicuña se encuentra en pareja con Eugenia “China” Suárez, y que ambos son papas de Magnolia, de poco menos de un año de edad.