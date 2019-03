Margarita Barrientos: "Cada vez viene más gente a los comedores"

La referente social pidió al Presidente Mauricio Macri que si tiene "un as bajo la manga, lo saque ya". "Hay mucha falta de trabajo", añadió.

La referente social Margarita Barrientos aseguró que cada vez más gente concurre a los comedores que dirige, al tiempo que le pidió al presidente Mauricio Macri que si tiene "un as" en la manga "lo use ya".

"La esperanza sigue viva en mí. Ojalá que esto cambie porque necesitamos un cambio de verdad, y hay mucha gente inteligente que sigue apoyando" la política actual, definió la referente social.

"Está difícil la situación, como todos saben. En todos lados. Hay mucha falta de trabajo. Las familias que se acercan diariamente a pedir comida me dicen: 'No nos alcanza; no tenemos trabajo´", señaló en declaraciones a Futurock.

"Tenemos varios comedores en el interior y en la provincia de Buenos Aires y la gente concurre cada vez más. En Cañuelas, por ejemplo, teníamos 320 personas y ahora vienen casi 500", añadió.

"Está difícil, afecta mucho la falta de trabajo, eso es lo que nos dicen", relató, y confió que en el comedor "una vez por semana hacíamos milanesas y ahora eso lo estamos estirando porque también subieron los precios de los alimentos y de las tarifas".

"Pero tengo esperanza, siempre él (Macri) dice que tiene un as en la manga, y bueno- sostuvo entre risas- nosotros le decimos sáquela ya, por favor", finalizó.

