Crisis automotriz: desde Smata Córdoba aseguran que el 95% de sus afiliados está afectado por las suspensiones

Las suspensiones en las empresas del sector automotriz se fueron incrementando desde comienzo del año y ya afectan a más de 5.000 empleados. Esta semana se conoció que Fiat dejará de producir a partir de abril las cajas de cambio que hasta ahora fabricaba en su planta de Córdoba, en la localidad de Ferreyra, lo que implica la salida de unos 300 trabajadores, entre operarios y administrativos, con los que la empresa está negociando retiros voluntarios.

El resto de las empresas también atraviesa una situación complicada: pocas lograron escapar en la primera parte del año a la crisis que afecta al sector. La caída en la demanda interna y la reducción de las exportaciones llevaron a la mayoría a aplicar esquemas de suspensiones para sus empleados y paradas en la producción.

"La situación es complicada y lamentable porque no tenemos algo a futuro. No hay proyectos, no hay interés por la industria, por la actividad productiva. En el caso de los trabajadores de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) tendríamos que hablar de que el 95% está afectado por suspensiones o despidos", señaló Leonardo Almada, secretario de prensa de Smata Córdoba.



"Tenemos que negociar con las empresas todo lo que se pueda para mantener los puestos de trabajo y sortear esta coyuntura. Las empresas ofrecen planes de retiro voluntario y a veces los compañeros se tientan con esos números y otros van al retiro voluntario porque no aguantan las presiones o tienen otros problemas económicos. A diferencia de otras veces, ahora los compañeros no saben que va a pasar, lo que viene", agregó el representante sindical.

También aclaró que la situación no es igual en todas las empresas: en Volkswagen, a pesar de las 300 suspensiones actuales en la planta de Pacheco, se está esperando una inversión para la fabricación de un nuevo modelo. En el caso de Fiat, "no hay proyecto a futuro".



En las últimas semanas anunciaron suspensiones en sus plantas Volkswagen (300 operarios con suspensiones rotativas), PSA Peugeot y Citroën (1.000) y Renault (1.500). Estas empresas se sumaron así a los esquemas de licencias que ya venían implementando otras como Honda (700, durante parte de febrero y marzo), Fiat y General Motors (1.400).

Con información de www.infobae.com