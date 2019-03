Sergio Massa sobre Cristina Kirchner: “No es tiempo de candidaturas de culto que pierdan en segunda vuelta con Macri”

El precandidato presidencial de Alternativa Federal, Sergio Massa, advirtió que "tenemos la obligación de ser oposición" a Mauricio Macri, al tiempo que desestimó a Cristina Kirchner como opción: "No es tiempo de candidaturas de culto que pierdan en segunda vuelta".

"Tenemos la obligación de ser oposición a Macri. En el caso de Cristina, tiene su fuerza que es Unidad Ciudadana. Ahora yo les estoy hablando a los votantes de Unidad Ciudadana: no es tiempo de candidaturas de culto y pensar en un candidato que pierdan en segunda vuelta con Macri", consideró el líder del Frente Renovador, en diálogo con Luis Novaresio por A24.

En esa línea, vaticinó que Cristina "pierde sin dudas" en segunda vuelta con Macri. Y agregó: "El Gobierno alienta todo el tiempo la pelea con Cristina porque es la única llave que tiene Macri para quedarse en el poder".

Sobre su relación con la ex presidenta, el ex intendente de Tigre explicó que "hace nueve años que no hablo con ella porque para hablar hay que tener un para qué hablar". Y calificó de "gravísimo error" el video que hizo la senadora sobre la salud de su hija Florencia. "Vos decís 'No usen a mi hija en campaña' y la usás vos...", lanzó.

En contrapartida, Massa reveló que "hablo permanentemente" con Roberto Lavagna y trazó el posible escenario en caso de tener que enfrentarlo en una interna. "Si gano, a los 30 segundos lo llamo (para mi Gobierno). Si gana él, a los 30 segundos me tiene en la puerta de su oficina", afirmó.

Sobre su compañero de fórmula, avisó que lo dará a conocer a mediados de junio pero anticipó: "Me gustaría que fuera mujer". Y consideró que Martín Lousteau "sería importante que sea parte de Alternativa en las primarias, las elecciones o en el gobierno".

Con información de www.clarin.com