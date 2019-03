Lifschitz: "Hay que ser responsables, no hay forma de mejorar la oferta salarial"

Durante un acto en el Hospital Provincial, el gobernador reiteró que los gremios estatales y docentes "no están entendiendo la realidad del país" y ratificó que se descontarán los días de paro.

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, negó enfáticamente hoy que el gobierno provincial pueda realizar un nuevo ofrecimiento salarial a los gremios estatales y docentes al señalar que "no tenemos chances de mejorar la oferta" al tiempo que destacó que su gestión debe actuar de manera "responsable".

"No, no tenemos chances de mejorar la oferta. Tenemos que ser responsables. SI bien estoy transitando el último año de mi gestión podría actuar de manera irresponsable pero no lo voy a hacer. Voy a plantear la mejor propuesta, la mejor alternativa, pero que sea seria y factible", dijo hoy el gobernador luego de dejar inaugurada obras en el área de Maternidad del Hospital Provincial de Rosario.

El gobernador fue consultado sobre el rechazo de los gremios estatales y docentes a la propuesta salarial del gobierno provincial y dijo sentirse "preocupado" por la marcha de la paritaria, que podrían desembocar en nuevas medidas de fuerza. En paritarias, la provincia ofreció un 10 por ciento de aumento, más la continuidad de la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación santafesina.

"Sí, la verdad que nos preocupa porque creo que no se está entendiendo la realidad de la Argentina, de Santa Fe, la de los trabajadores del sector privado, que ninguno ha tenido un incremento importante durante 2018 y que no lo van a tener este año tampoco. No se está teniendo en cuenta a los trabajadores desocupados, a los sectores vulnerables, a la necesidad del Estado de, con menos recursos, atender los subsidios al transporte y la energía", cuestionó el mandatario provincial a los gremios.

Lifschitz explicó luego cómo es el escenario de cara al futuro inmediato: "En ese escenario, los trabajadores del sector público durante 2018 han sido los únicos en Argentina que han tenido sus sueldos actualizados por inflación. Los reajustes salariales del sector público en Santa Fe llegaron al 50 por ciento igual que la inflación. Este año tenemos que acomodarnos a una realidad que no es la mejor, pero que no es responsabilidad de la provincia, sino de la situación nacional".

Acerca de si confirmaba el descuento de los días por paro, Lifschitz fue claro: "Los días se van a descontar, no sólo para los docentes. Obviamente tenemos las puertas abiertas para seguir el diálogo y seguir analizando propuestas para llegar a un acuerdo. Ahora, creemos que no se puede tratar de la misma manera al gobierno de la provincia como al nacional o al de otras provincias, donde en algunas no han habido aumentos o fueron escasos".

También el titular de la Casa Gris se refirió a la situación de los números de la provincia: "Ha caído la recaudación y para que tengan un dato la recaudación de enero fue de 35 puntos de incremento respecto a enero del año anterior cuando la inflación fue del 50 por ciento. Eso marca la caída de la recaudación, que se va a sostener o, tal vez, profundizar en los próximos meses"

Con información de www.lacapital.com.ar