La manito de la discordia: Becky G publicó una foto con Bad Bunny y estallaron las redes

Hace unos años Becky G y Bad Bunny alcanzaron el éxito con la canción “Mayores”. Ahora subieron una foto juntos a Instagram, pero con un particular detalle.

Becky G sacudió Instagram con una foto que se llevó las miradas por un motivo en particular. La cantante de 22 años subió una foto en la que aparece abrazada con su colega Bad Bunny, en un evento en el que cantaron juntos. “Gracias por invitarme” escribió para acompañar el posteo que tuvo 500.000 likes y miles de comentarios.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores no fue la foto en sí, sino un detalle: la mano izquierda del cantante aparece muy abajo de la espalda de Becky G, casi sobre la cola de la artista. Una explicación para esto puede ser la diferencia de tamaño entre ambos. Ella mide 1,54 metros mientras que él 1,84 metros, lo que podría haber generado una “descoordinación” al momento del abrazo. Por supuesto no faltaron los comentarios sobre el hecho: “¿Alguna más notó el detalle de esta foto?” o “Decile que suba la mano” son algunas de las cosas que le escribieron

Recordemos que Becky G y Bad Bunny habían lanzado en 2017 la canción “Mayores”, que acumula nada menos que ¡1500 millones de reproducciones en YouTube! Hace poco había llamado la atención que ambos no se presentaran juntos en el festival de Viña del Mar, donde el público estaba ansioso por escucharlos cantar. Consultado por el hecho, el artista dijo, mitad en broma, mitad en serio: “Ella se enojó conmigo,me dijo que no volvería a cantar conmigo hasta que aprendiera a bailar… es que no soy un buen bailarín”, reveló, entre risas.