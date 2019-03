¡Increíble! Ni Meghan Markle ni Kate Middleton pueden usar estas 7 simples palabras

Formar parte de la familia real británica no es fácil. Sus integrantes deben cumplir a rajatabla una serie de estrictas reglas sobre cómo deben comportarse. Esto se aplica tanto cuando se muestran en público como en el ámbito privado. Al ser las esposas de los príncipes británicos, Meghan Markle y Kate Middleton también deben amoldarse a las normas.

Kate Middleton se casó con el príncipe William en el 2011, y tienen tres hijos. Meghan Markle se unió en matrimonio con el príncipe Harry en el 2018, y está esperando su primer hijo. Ambas deben cumplir el protocolo de la realeza, algo que la propia reina Isabel II se encarga que se obedezca. Según la antropóloga social y autora de Watching the English, Kate Fox, hay siete palabras que ningún integrante de la familia real puede usar:

1. Pardon

Nadie de la familia real puede usar la palabra perdón en francés. En cambio, deben decir Sorry (lo siento)

2. Toilet

La palabra es de origen francés, y significa baño. Los miembros de la realeza deben decir loo, que quiere decir lavabo.

3. Perfume

La palabra perfume está prohibida cuando se elogia el olor que desprende una persona. En lugar de eso, usan la palabra scent para referirse al rico aroma que acompaña al otro.

4. Tea

Este descubrimiento causó asombro, ya que es una costumbre de los ingleses tomar esta infusión. Según Fox, es más apropiado invitar a una persona a cenar (supper).

5. Lounge

Aunque los palacios reales tienen muchas habitaciones, no tienen un cuarto multiuso para pasar el día. Cada uno de los lugares cumple con un propósito particular: “sala de juegos”, “sala de lectura”, etc.

6. Posh

Kate Middleton y Meghan Markle no pueden referirse a alguien como elegante o con mucho estilo. No lo pueden ni usar en ellos mismos.

7. Dessert

La palabra es “postre” en inglés. Para la familia real, no existen los postres después de las comidas. Sí le dicen pudding al aperitivo ducle que va después del plato salado. El pudding o pudín es un tipo de alimento que se prepara con diferentes ingredientes, que puede ser un postre o un plato no dulce.