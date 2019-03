Ante la caída del consumo, proponen al Gobierno aplicar un "acuerdo de precios"

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja propuso al Gobierno que aplique un "acuerdo de precios" para bajar la inflación y reactivar el consumo.



Según el empresario, "tenemos una realidad de una devaluación del 100%, una inflación cercana al 50% y un traslado de los costos que de ninguna manera se ha producido, porque el mercado no da, ante la caída del consumo y la subutilización de la capacidad instalada". Funes de Rioja -que a la vez es presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios- descartó que ante este panorama deba aplicarse un "congelamiento" de precios.



"Un congelamiento de precios es una herramienta absolutamente artificial y que inexorablemente conduce al desabastecimiento. Esas políticas intervencionistas no funcionan. Pero un acuerdo de precios dentro de una lógica de mercado, debe explorarse. Una cosa es un acuerdo económico-social y otra pactos corporativos", enfatizó el dirigente, en declaraciones a radio Led.



Por otra parte, también se refirió al desempleo que, según informó el INDEC, trepó al 9,1% a fines del año pasado, que implica que 1.750.000 personas no tienen trabajo en la Argentina. "No me sorprende que haya habido una evolución del número de desempleo, porque la retracción de la actividad industrial y de la construcción tiene repercusión en ese índices", resaltó el empresario.



A la vez, expresó: "uno percibe que hay trabajo que era formal en las economías regionales que hoy es informal. Cuando la industria trabaja al 60% de la capacidad instalada, más allá de los despidos o no, no genera empleo". "Y además, hay impacto de la crisis del sector tecnológico, la industria 4.0 , que empuja esos números" de desocupación, concluyó.

