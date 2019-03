"Castellano, Perotti y Lorenzetti comenzaron a "operar"

Llamó la atención que un medio periodístico afín al ex Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti sa que del cajón de las cosas perdidas una vieja historia policial cuyo protagonista es una persona que tiene el mismo apellido que uno de los integrantes de los candidatos a Concejales de Carlos Zimerman, demás está decir que nada tiene que ver con el candidato y que es sólo una casualidad la coincidencia del apellido.

El medio en cuestión es Infobae y con el rimbombante título "El aberrante caso de la familia de proxenetas de nenas de Rafaela", Federico Fahsbender ([email protected]) quien no se dedica a temas históricos del mundo policial, sacó a relucir la historia de una familia de Rafaela que se dedicaba al proxenetismos, teniendo esta gente el mismo apellido que el candidato a primer concejal en la lista de Zimerman.

Todo muy raro y hasta turbio. Es por ello que entrevistamos a Zimerman quien fue tajante y contundente como es su costumbre:

"Comenzaron las operaciones políticas de Castellano y Perotti, en esta oportunidad pidiéndole auxilio a Lorenzetti,quien tiene una excelente relación con Infobae, no me cabe la menor duda de la operación, ya me lo habían adelantado, están nerviosos, con miedo, se les termina la "joda", saben que vamos primeros y eso los tiene mal, pero no hay problemas, la gente sabe quienes somos nosotros y quienes son ellos"

"Carlitos Landreil es la persona más querida de nuestra lista por la gente y por nosotros, es una persona intachable, adonde voy me hablan maravillas de el, que puede hacer el pobre si hay malandras que tienen su mismo apellido, nada".

"Esta operación nos pone contentos aunque te parezca mentira, es la prueba más elocuente que vamos primeros, ya no hay vuelta atrás, la gente se decidió por lo nuevo,lo nuevo somos nosotros y vamos primeros, no hay manera de torcer esto, voy a ser el próximo Intendente de Rafaela y Landriel va a ser Concejal"

"No te creas que me voy a quedar callado, de ninguna manera, ya me llamaron y me comentaron como viene la cuestión, lo voy a judicializar y los voy a denunciar, hay que fomentar la nueva política, estos tipos representan lo peor de la vieja política, hay que desenmascararlos, son cualquier cosa"

Por último le preguntamos a Zimerman si el considera que este tipo de acciones van a seguir y nos respondió: " Se les termina el queso, van a hacer cualquier cosa para seguir mordiendo, son capaces de cualquier cosa, pero a cada golpe bajo le vamos a responder con propuestas, las que ellos no tienen, ellos solamente saben la parte podrida de la política, nosotros somos lo nuevo, "ladran Sancho, señal que cabalgamos"