Moyano: "Macri no tiene posibilidad de ser reelecto"

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó hoy que el presidente Mauricio Macri "no tiene posibilidad de ser reelecto" en las elecciones nacionales de octubre próximo y advirtió que la situación actual es "dramática, preocupante y muy complicada".

"En un acto de grandeza, (Macri) tendría que darse cuenta de que no está en condiciones de conducir los destinos de un país en la forma en que lo está haciendo", dijo Moyano en diálogo con radio La Red.

El dirigente sindical agregó que "si tuviera sentido común, y viera que perjudicó enormemente al país, no debería ser candidato; ya no encuentra la forma de poner en condiciones al país", y consideró que "para mí no tiene posibilidad de ser reelecto Mauricio Macri".

En tanto, Moyano confirmó la participación de su gremio en la marcha del 4 de abril convocada por los gremios confederados, entidades de la producción y de pequeñas y medianas empresas.

"El 4 de abril estaremos en la marcha convocada por los gremios de la industria que sufren despidos", dijo el gremialista, para quien la situación actual es "lamentable, muy preocupante y complicada, con los indicadores a la vista".

En sus críticas a Macri, el líder de los camioneros dijo que "el presidente (Fernando) De la Rúa pasa a ser un estadista la lado" del actual mandatario, y sostuvo que "dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad, quiere hacernos creer en él y no en la realidad, y esto pone en evidencia que no está en condiciones de dirigir un país".

De cara a las elecciones, indicó que está "trabajando por la unidad" y, sobre una eventual candidatura de Roberto Lavagna, señaló que "el solo hecho de decir que no quiere participar en una interna lo diferencia de otros".

"Acá la oposición en serio está demostrando a través del peronismo y los sectores sociales que el que gana conduce y el que pierde acompaña... Acá parece que Lavagna, en caso de no ganar, no estaría dispuesto a acompañar", aseveró.