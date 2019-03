''Las empresas se están preparando para ejecutar más despidos''

El ex secretario de Empleo de la Nación, comentó que ''las personas consiguen trabajo de menor carga horaria, con menores derechos y más precarios''.

Luego de que el director del Centro de Estudios Metropolitanos indicara en el programa radial Mañana Sylvestre que ''el 2018 se llevó puestos 192 mil puestos de trabajos registrados”, El Intransigente dialogó con él para analizar los datos proporcionados por el INDEC sobre desempleo.

Al consultarle sobre qué reflexión le merecen las cifras que indican que la desocupación en el país alcanzó el 9,1%, Matías Barroetaveña explicó que dicho índice ''es un número importante, que lleva a que tengamos 400 mil desocupados más, y cuando uno ve como están dándose los primeros datos de este año se nota que la situación tiende a empeorar y no a mejorar''.

Para Barroetaveña, otra circunstancia llamativa es que ''algunos esperaban un número mayor'', y agregó que el índice no es más grande porque ''creció el trabajo no registrado. Aumentó un 35,3%. Estas son 4 millones y medio de trabajadores no registrados que tiene la Argentina con lo cual hubo una precarización del empleo''.

En ese sentido, aclaró que ''ante las pérdidas de ingresos, los salarios de los trabajadores perdieron entre el 12% 18% según el sector. La economía se contrajo el 2,5%''.

Además, denominó al crecimiento de la subocupación como un ''nuevo fenómeno''. ''Lo que está pasando es que las personas consiguen trabajo de menor carga horaria, menores derechos y más precarios. El mismo, creció del 10% al 12%'', comentó, y sumó que crecieron también los ''ocupados demandantes'', que son aquellos que tienen trabajo pero buscan mejores condiciones salariales. ''Tenemos cerca de 7 millones de personas que están buscando una mejora en su ingreso a través de sumar horas o sumar algún otro tipo de labor'', señaló.

También se refirió a la baja de calidad del empleo en blanco, el cuál consideró que la cantidad ''disminuyó en términos reales''. ''Ahora hay una extensión de las personas en la edad laboral por razones de salud o porque también necesitan ese ingreso frente a una jubilación que nos les alcanza'', y ''son más los jóvenes que se incorporan que aquellos que se jubilan'', declaró.

Por otro lado, expuso su postura acerca del proyecto del Gobierno de extender la edad jubilatoria. Para el exsecretario de Empleo de la nación ''si uno deja a las personas más tiempo dentro del mercado laboral lo que está haciendo es que haya menos espacios para aquellos que tienen que sumarse. Esa decisión tiene que ver con intentar ajustar, de hecho ya se ha hecho un ajuste del gasto jubilatorio de cerca del 20% con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación''.

Por último, se le consultó acerca de qué panorama vislumbra para el resto del año, a lo que no se mostró muy positivo. ''La encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo, muestran que las empresas no piensan contratar. De hecho están creciendo todos los procedimientos clandestinos de crisis y se están preparando para realizar más despidos'', dijo.

''No se ve ningún motivo por el cual la economía se vaya a recuperar, y si no hay crecimiento ni ventas, sino hay mercado interno, las empresas no contratan trabajadores y van desprendiéndose de los que tienen'', cerró.

Con información de www.elintransigente.com