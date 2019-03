Patricia Bullrich le puso un 8 a su gestión y dijo que no emplean “mano dura”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó este sábado su gestión con un puntaje de 8, dijo que el Gobierno es "firme contra el delito y cercano a la gente", y aseguró que "se le puede ganar a la inseguridad".

"Me calificaría con un 8", respondió la ministra al ser consultada en una entrevista con CNN Radio sobre su gestión al frente de la cartera de Seguridad.

Al defender su gestión, Bullrich desestimó que se emplee la "mano dura" y afirmó que la política de seguridad se centra en "ser firmes contra el delito y cercanos a la gente".

"Antes de que llegáramos, había una política que no introducía a la víctima ni a la ciudadanía como elemento fundamental, y estaba basado todo en los derechos del delincuente. Ahora hay un equilibrio, con una política que algunos quieren llamar 'mano dura', pero es mucho más simple. Se hace lo que hay que hacer, no vivir en el mundo del revés", indicó.

Además, la ministra aseveró que "se le puede ganar a la inseguridad", y explicó que ha demostrado que "con buenas prácticas y cambiando muchas leyes los homicidos bajaron un 21 % y los robos, un 8", aunque admitió que las cifras de femicidios "se mantienen estables".

Por otra parte, al ser consultada sobre los iraníes que fueron detenidos después de su ingreso a la Argentina por documentación falsa, Bullrich reiteró que "el sistema de Interpol que instalamos desde que llegamos al gobierno funcionó y permitió detectar la alerta naranja", pero que después hubo un "error humano y una mala lectura de los operadores".

No obstante, la funcionaria consideró que las fronteras argentinas "son seguras" y que le actuación que llevaron adelante en este caso fue "inmediata".

"Veremos en esta condena cuántos años les dan y hay una posibilidad que es la deportación, sin duda", concluyó.

La vicepresidencia

Por otra parte, Bullrich relativizó las versiones que indicaban la posibilidad de que sea candidata a vicepresidenta en octubre, para acompañar en la fórmula al presidente Mauricio Macri, y dijo que hasta el momento "nadie" la llamó.

"No creo. El rumor está, pero estamos muy cerca de los cierres de listas y nadie me ha dicho nada. Me parece que mi lugar es este y acá estoy", dijo.

Con información de www.clarin.com