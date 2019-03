“Me harté y me fui”: la drástica decisión de Oriana Sabatini que nadie se imaginó

Oriana Sabatini es una referente de las redes sociales y sin dudas, su belleza y talento la han llevado a los mejores lugares del mundo por su trabajo, pero también es una persona muy querida y sus fanáticos viven por ella.

Esta vez, Oriana Sabatini sorprendió a todos sus followers con una drástica decisión que involucra a una red social muy importante que antes utilizaba mucho, al igual que todos los famosos.



En una entrevista con El espectador, el programa que conduce Ángel De Brito en CNN Radio, la cantante disparó: “Me harté. Me fui. Traté de no darle bola, pero las redes sociales me cuestan mucho más si estoy pasando un momento difícil”.

Este comentario lo hizo como referencia a que esta semana decidió sacar la aplicación de Twtter de su teléfono móvil. Cuando le consultaron por el motivo de su decisión, Oriana Sabatini explicó: “Me cuesta mostrar. Si mi trabajo no lo implicara, no tendría Instagram. No me gusta, de verdad.”

Además, agregó: “Con Twitter me pasa que todo el mundo comenta y hace una semana que borré la aplicación y no tengo eso en la cabeza. Es re lindo no tener la presión de que van a comentar todo lo que ponga, todo lo que haga. Es bastante liberador”, agregó.

Como era de esperarse, también le consultaron por su novio, Paulo Dybala, y contó que está muy feliz tratando de mantener la relación a distancia ya que él es jugador de fútbol.