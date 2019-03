Rene tiene nueva novia: ella es Kasia Mónica, la que conquistó al ex de Fandiño

A un año de blanquear la separación con Soledad Fandiño y que ella vuelva a la Argentina a vivir, René Pérez o más conocido como Residente, confirmó su noviazgo con una bella rubia de la que poco se sabía hasta ahora.

“Beso a primera vista / Kiss at first sight @kasiamonica”, fue la frase elegida por René para contarle a sus seguidores sobre el moomento tan especial que está viviendo con la llegada de un nuevo amor.

El cantante compartió una bella foto en su cuenta oficial de Instagram, a modo de presentación oficial para sus más de tres millones de seguidores que por supuesto, lo felicitaron pero también hubo muchas comparaciones con su ex, Soledad Fandiño.

Cabe destacar que la modelo argentina participó en la última edición del Bailando pero eligió preservar la intimidad de su ex pareja y no contó la verdadera razón de la separación.

Sin embargo, ahora Kasia Mónica ocupó un lugar importante en el corazón de René y en esta nota te contamos quién es la bella rubia que lo enamoró.

Kasia (variante polaca de Katherine, del nombre francés Catheline) es una joven modelo, instalada en la ciudad de Nueva York. En su biografía de Instagram, la nueva novia de Residente se define como una “aspirante a Viginia Woolf”.

Parece que pegaron onda enseguida porque el ex de Fandiño, frente a la pregunta de un seguidor, respondió: “No solo me trata bien, sino que me da paz. El disco saldrá más rápido”, respondió René sin vueltas cuando una seguidores le pidió a Kasia que lo “tratara bien”. ¡Super in love!