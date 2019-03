"La Argentina está haciendo lo que tiene que hacer", aseguró Sebastián Galiani, ex secretario de Política Económica y mano derecha de Nicolás Dujovne, al analizar la realidad económica nacional y resaltó: "No se puede manejar la economía de los próximos años haciendo algo distinto a lo que hace el Gobierno". Asimismo, el economista aseveró: "Si no hubieran pasado los shocks, hoy estaríamos hablando de que en 2018 la economía creció, de que la inflación bajó y de lo bien que nos fue".

Hasta mediados del año pasado, Galiani era parte del Ejecutivo. Ahora, volvió a desempeñarse como profesor en la universidad de Maryland, en Estados Unidos, donde reside. Desde allí, a diferencia de otros exfuncionarios, sigue confiando en la capacidad de gestión de Mauricio Macri y Cambiemos, aunque admite: "Está claro que en la economía que vive toda la población, que es el crecimiento y el desempleo, los resultados todavía no han llegado".

"La economía no ha crecido, tuvo un año, el 2016, de recesión, creció en 2017, venía muy bien. El primer trimestre de 2018 realmente fue la economía que uno quiere tener. Y después vinieron los shocks", afirmó el economista durante una entrevista con TN y agregó: "La economía entró de nuevo en recesión y ahora ya hay indicios de que hemos tocado el piso y veremos cómo sale hacia adelante. Pero se espera para este año que la economía crezca punta contra punta".

En ese sentido, el exfuncionario aseveró: "Los últimos 6, 7, 8 años del kirchnerismo estuvieron liderados primero por el consumo privado y después por el gasto público. Nunca por la inversión y las exportaciones", las cuales "cayeron de u$s80.000 millones a u$s50.000 millones en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner".

"Crecimiento sostenible quiere decir revertir cómo venía funcionando la economía argentina bajo el kirchnerismo, que lo hacía con gasto público. Revertir eso era bajar el gasto público y que lo sustituyeran la inversión y las exportaciones. Y eso se empezó a ver en 2017, estábamos yendo a una economía de crecimiento sostenible y vinieron shocks muy fuertes que nos frenaron. Pero el proceso estructural que sostenía a esa economía sana siguió. La gente no lo ve en la inflación ni en el Producto, pero estamos bien parados para retomarlo", afirmó.

Asimismo, al referirse a la falta de inversión, Galiani advirtió que es necesario contar con "previsibilidad", la cual "está amenazada por la vuelta del populismo". "El primer trimestre fue el mejor de la era Macri porque había derrotado al kirchnerismo en las elecciones de medio término y la gente empezó a decir: 'Acá hay gobierno de Cambiemos por lo menos por seis años'", señaló y profundizó: "El populismo está arraigado en la política argentina desde el primer gobierno de Perón. Es algo que está y tiene riesgo de volver".

"Las experiencias populistas siempre empiezan con una bonanza, y porque hay una riqueza muy alta, se la gastan y queda este gasto muy alto. El Gobierno que sigue al populismo, tiene que acomodar esto y eso nunca es fácil. Por eso en la Argentina a todos los gobiernos que no son peronistas les ha ido mal", afirmó el exfuncionario y resaltó: "Lo que hizo el Gobierno fue tratar de suavizar la forma en que se hacía el ajuste, justamente para maximizar su probabilidad de ser reelecto y potenciar las inversiones. Ahora, después tuvo una serie de shocks que podrían haber pasado o no".

Según afirmó, la gestión de Cambiemos "tuvo mala suerte". "El año pasado hubo varios shocks, pero los más fuertes fueron la sequía y la reversión de flujos de capital de emergentes. En el 2009 había un déficit fiscal muy bajo, hubo sequía y crisis internacional y la economía cayó más que este año. En el 2009, Néstor Kirchner fue candidato en la provincia y perdió con “Alica alicate” (Francisco De Narváez) por la recesión que había, no porque fuera un buen candidato", dijo.

En ese tono, Galiani afirmó que el Gobierno administró bien la economía ante esta situación "porque fue de inmediato al FMI y se aseguró el financiamiento. Si no, tendríamos un problema muchísimo más grande". Incluso, ante la consulta, aseguró que las restricciones de gestión no son impuestas por el ente financiero internacional, sino "por la realidad".

"No hay ningún Gobierno que pueda manejar la economía de los próximos cuatro o cinco años haciendo algo distinto a lo que está haciendo este Gobierno. Por otro lado, no me parece que haya problema con el programa con el Fondo. La Argentina está haciendo lo que tiene que hacer. Está bajando el déficit, el Banco Central está dejando de financiar al Tesoro. Si no queremos tener inflación, eso hay que hacerlo", completó

Para finalizar, el exsecretario de Política Económica apuntó contra la gestión kirchnerista y resaltó: "La verdad es que la herencia era muy compleja y requiere de estos ajustes. El Gobierno, insisto, cuando se lo acusa gradual, lo que quiso hacer es proteger el máximo posible el costo de esos ajustes en la población, tratar de suavizarlo lo más posible", por lo que, de cara a las próximas elecciones, afirmó: "Soy un optimista sobre la victoria de Macri".

Con información de www.elintransigente.com