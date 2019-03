La impredecible vida de Cristian Castro: tres divorcios, la vuelta a la universidad y…¿un reality show?

“Me metí a la escuela por fin. Metí dos materias, me gusta mucho poder terminar una carrera, y por eso estoy un poco distraído de la salud de mi papá y mi abuelita”, arrojó Cristian Castro en una entrevista. Su padre, el comediante Manuel “El Loco” Valdés, fue internado por estos días y por esa razón el cantante estuvo apoyándose en su familia explorando otras actividades para distraerse.

Y haber estado cerca de sus seres más queridos le dió una divertida idea: hacer un reality show de su vida con su familia al mejor estilo Kardashian. “Voy a hacer un reality, ya estamos por filmar más o menos a partir de agosto”, le dijo a los medios de comunicación mexicanos, en una conferencia de prensa en Monterrey, en donde ofreció un concierto.

“Es un reality como el de las Kardashian. Entonces deséenme suerte para que el reality dé para un negocio” agregó el artista en tono jocoso. Se lo vió en modo bromista y de muy buen humor a pesar de los problemas de salud que aquejan a su padre y a su abuela. No descartó una importante presencia de su famosa madre, la actriz Verónica Castro, en su reality.

El mexicano se explayó sobre varios temas, entre ellos el consumo de marihuana, luego de que su madre encarnara el papel de una dealer y consumidora en la serie de Netflix La Casa de las Flores. “Está bien que haya una apertura, yo creo que desde el pasado existía, hay mucha gente que le hace mucho bien, que le ayuda a sus vidas, ayuda a la salud de mucha gente” dijo al respecto.

También contó que se siente en una nueva faceta de su vida, redescubriendo su juventud a través de su nueva vida universitaria, una cuenta pendiente que tenía desde que empezó su carrera como músico en la década de los 90′.

Cristian Castro transitó tres matrimonios, el último en 2017 con Carol Victoria Urban, de quien se divorció a los 28 días y en plena luna de miel. Otra de sus ex esposas, Gabriela Bo, reveló que al cantante le gusta dormirse por las noches tomando leche de una mema. Castro se toma como un juego las dudas en torno a su orientación sexual, e incluso las alimenta. “La verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, que niñito, eres un bobito’”.